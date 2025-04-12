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Стрельба и дым в Севастополе - что происходит

Стрельба и дым в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 12.04.2025

Стрельба и дым в Севастополе - что происходит

В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2025

2025-04-12T10:11

2025-04-12T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В городе все спокойно", - добавил губернатор.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит

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мыс фиолент

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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