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Стрельба и дым в Севастополе - что происходит
Стрельба и дым в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Стрельба и дым в Севастополе - что происходит
В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T10:11
2025-04-12T10:11
2025-04-12T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В городе все спокойно", - добавил губернатор.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
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РИА Новости Крым
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Стрельба и дым в Севастополе - что происходит
Дым в Севастополе -флот проводит учения