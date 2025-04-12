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Стрельба и дым в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 12.04.2025
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Стрельба и дым в Севастополе - что происходит
Стрельба и дым в Севастополе - что происходит - РИА Новости Крым, 12.04.2025
Стрельба и дым в Севастополе - что происходит
В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.04.2025
2025-04-12T10:11
2025-04-12T10:11
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В городе все спокойно", - добавил губернатор.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями РоссииСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
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учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мыс фиолент
Стрельба и дым в Севастополе - что происходит

Дым в Севастополе -флот проводит учения

10:11 12.04.2025
 
Дым в Севастополе
Дым в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе снова проходят учения флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 11:00 в районе мыса Фиолент флот проводит тренировки с применением различных видов оружия и установке дымовых завес", – сообщил Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.
"В городе все спокойно", - добавил губернатор.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
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