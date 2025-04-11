https://crimea.ria.ru/20250411/30-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-dvumya-oblastyami-rossii-1145585639.html

30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России

30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.04.2025

30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T07:31

2025-04-11T07:31

2025-04-11T07:34

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости