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30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России
30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России - РИА Новости Крым, 11.04.2025
30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T07:31
2025-04-11T07:34
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
30 украинских беспилотников сбиты над двумя областями России

Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями

07:31 11.04.2025 (обновлено: 07:34 11.04.2025)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 – над территорией Курской области и пять – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Сутками ранее над Крымом и еще шестью регионами страны были ликвидированы 42 украинских беспилотника.
В ночь на среду над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще десятью регионами страны были ликвидированы 158 украинских беспилотников.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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