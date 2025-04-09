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Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
На территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения. Об этом РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T10:06
2025-04-09T11:17
ленинский район
новости крыма
щелкино
крым
учения
вооруженные силы россии
опук
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения. Об этом предупредили в администрации Щелкино.Жителей и гостей полуострова предупредили, что военнослужащие российской армии в своих тренировках будут использовать взрывоопасные вещества, боеприпасы и средства поражения авиации.В целях предотвращения несчастных случаев власти просят жителей воздержаться от посещения прилегающей территории к полигону.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит больше наземных роботов – БелоусовСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
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ленинский район, новости крыма, щелкино, крым, учения, вооруженные силы россии, опук, безопасность республики крым и севастополя
Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит

На полигоне "Опук" в Крыму военные будут проводить ежедневные учения – власти

10:06 09.04.2025 (обновлено: 11:17 09.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваУчения
Учения
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения. Об этом предупредили в администрации Щелкино.
"До 31.12.2025 г. на полигоне "Опук" Ленинского района будут ежедневно проводиться боевые стрельбы, тактические учения, вождение боевых машин и другие занятия по боевой подготовке", – сказано в сообщении администрации.
Жителей и гостей полуострова предупредили, что военнослужащие российской армии в своих тренировках будут использовать взрывоопасные вещества, боеприпасы и средства поражения авиации.
В целях предотвращения несчастных случаев власти просят жителей воздержаться от посещения прилегающей территории к полигону.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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Ленинский районНовости КрымаЩелкиноКрымУченияВооруженные силы РоссииОпукБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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