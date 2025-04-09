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Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит

Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит

На территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения. Об этом РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T10:06

2025-04-09T10:06

2025-04-09T11:17

ленинский район

новости крыма

щелкино

крым

учения

вооруженные силы россии

опук

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На территории полигона "Опук" в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения. Об этом предупредили в администрации Щелкино.Жителей и гостей полуострова предупредили, что военнослужащие российской армии в своих тренировках будут использовать взрывоопасные вещества, боеприпасы и средства поражения авиации.В целях предотвращения несчастных случаев власти просят жителей воздержаться от посещения прилегающей территории к полигону.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России получит больше наземных роботов – БелоусовСВО предотвратила нападение на Крым – военный экспертВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинский район, новости крыма, щелкино, крым, учения, вооруженные силы россии, опук, безопасность республики крым и севастополя