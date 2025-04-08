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Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов
Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов
В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные cилы Российской Федерации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T17:14
2025-04-08T17:14
вооруженные силы россии
армия и флот
министерство обороны рф
андрей белоусов
новости
роботы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные cилы Российской Федерации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.По его информации, за 2024 год промышленность и волонтеры поставили военным несколько сотен наземных робототехнических комплексов."В этом году планируем поставить на порядок больше", – цитирует министра пресс-служба ведомства.Кроме того, Белоусов отметил, что сегодня в каждой группировке есть свое производство наземных роботов, и "произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективность"."В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", – отметил министр.Белоусов поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхВ Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛАНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
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вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, андрей белоусов, новости, роботы
Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов

Поставки наземных робототехнических комплексов в ВС РФ значительно вырастут – Белоусов

17:14 08.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкРобототехнический комплекс разминирования (робот-сапер) "Уран-6"
Робототехнический комплекс разминирования (робот-сапер) Уран-6 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные cилы Российской Федерации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
По его информации, за 2024 год промышленность и волонтеры поставили военным несколько сотен наземных робототехнических комплексов.
"В этом году планируем поставить на порядок больше", – цитирует министра пресс-служба ведомства.
Кроме того, Белоусов отметил, что сегодня в каждой группировке есть свое производство наземных роботов, и "произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективность".
"В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", – отметил министр.
Белоусов поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск.
"Необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов. На его основе сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану", – подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства.
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Вооруженные силы РоссииАрмия и флотМинистерство обороны РФАндрей БелоусовНовостиРоботы
 
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