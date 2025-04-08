https://crimea.ria.ru/20250408/armiya-rossii-poluchit-bolshe-nazemnykh-robotov--belousov-1145520452.html

Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов

Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Армия России получит больше наземных роботов – Белоусов

В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные cилы Российской Федерации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T17:14

2025-04-08T17:14

2025-04-08T17:14

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

андрей белоусов

новости

роботы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В 2025 году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в Вооруженные cилы Российской Федерации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.По его информации, за 2024 год промышленность и волонтеры поставили военным несколько сотен наземных робототехнических комплексов."В этом году планируем поставить на порядок больше", – цитирует министра пресс-служба ведомства.Кроме того, Белоусов отметил, что сегодня в каждой группировке есть свое производство наземных роботов, и "произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективность"."В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", – отметил министр.Белоусов поручил ответственным должностным лицам и профильным организациям определить порядок разработки и устранения недостатков наземных комплексов на основе актуальных требований войск.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за время проведения спецоперации российский ОПК значительно нарастил объемы производства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхВ Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛАНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, андрей белоусов, новости, роботы