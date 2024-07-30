https://crimea.ria.ru/20240730/rostekh-sozdal-robota-dlya-dostavki-boepripasov-i-evakuatsii-ranenykh-1139244979.html

"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых

"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых - РИА Новости Крым, 30.07.2024

"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых

Специалисты госкорпорации "Ростех" создали роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов и беспилотников на передовую и эвакуации раненых. Об этом РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T17:03

2024-07-30T17:03

2024-07-30T17:04

ростех

россия

новости сво

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

сергей чемезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139244856_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a67198f95a540cb3c70d4200139ba3b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специалисты госкорпорации "Ростех" создали роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов и беспилотников на передовую и эвакуации раненых. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Чемезов добавил, что уже начато серийное производство специальной транспортной машины "Нерусса" – бронированного грузовика для перевозки специальных и опасных грузов.Кроме того, налажено активное производство беспилотников "Суперкам", как в разведывательной версии, так и в версии "камикадзе". Эти дроны на данный момент широко используются в зоне специальной военной операции, уточнил глава госкорпорации.Чемезов также доложил главе государства, что на сегодняшний день уже выпущено более тысячи машин "Ахмат", предназначенных для безопасной перевозки военнослужащих.Он отметил, что гособоронзаказ на предприятиях "Ростеха", производящих 80% всей задействованной в зоне СВО техники, выполнен на 99,5%.Президент России Владимир Путин ранее подписал пакет законов о совершенствовании контроля в части гособоронзаказа. Документами предусматривается расширение полномочий ФАС России относительно требований о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Также закон разрешает главным исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа подавать в ФАС данные о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО

https://crimea.ria.ru/20240718/novyy-besshumnyy-agregat-v-pomosch-frontu-sozdal-inzhener-iz-kryma-1138956539.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, россия, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, сергей чемезов