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"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых - РИА Новости Крым, 30.07.2024
"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
Специалисты госкорпорации "Ростех" создали роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов и беспилотников на передовую и эвакуации раненых. Об этом РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T17:03
2024-07-30T17:03
2024-07-30T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специалисты госкорпорации "Ростех" создали роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов и беспилотников на передовую и эвакуации раненых. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Чемезов добавил, что уже начато серийное производство специальной транспортной машины "Нерусса" – бронированного грузовика для перевозки специальных и опасных грузов.Кроме того, налажено активное производство беспилотников "Суперкам", как в разведывательной версии, так и в версии "камикадзе". Эти дроны на данный момент широко используются в зоне специальной военной операции, уточнил глава госкорпорации.Чемезов также доложил главе государства, что на сегодняшний день уже выпущено более тысячи машин "Ахмат", предназначенных для безопасной перевозки военнослужащих.Он отметил, что гособоронзаказ на предприятиях "Ростеха", производящих 80% всей задействованной в зоне СВО техники, выполнен на 99,5%.Президент России Владимир Путин ранее подписал пакет законов о совершенствовании контроля в части гособоронзаказа. Документами предусматривается расширение полномочий ФАС России относительно требований о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Также закон разрешает главным исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа подавать в ФАС данные о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – ПутинНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаВыпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
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ростех, россия, новости сво, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), новости, сергей чемезов
"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
В России создан колесный робот для доставки боеприпасов и эвакуации раненых – Чемезов
17:03 30.07.2024 (обновлено: 17:04 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Специалисты госкорпорации "Ростех" создали роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов и беспилотников на передовую и эвакуации раненых. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"С целью сокращения людских потерь разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров, в общем, всего, что необходимо. Сейчас идет апробация в войсках. По результатам апробации мы начнем уже серийно выпускать", - сказал он.
Чемезов добавил, что уже начато серийное производство специальной транспортной машины "Нерусса" – бронированного грузовика для перевозки специальных и опасных грузов.
Кроме того, налажено активное производство беспилотников "Суперкам", как в разведывательной версии, так и в версии "камикадзе". Эти дроны на данный момент широко используются в зоне специальной военной операции, уточнил глава госкорпорации.
Чемезов также доложил главе государства, что на сегодняшний день уже выпущено более тысячи машин "Ахмат", предназначенных для безопасной перевозки военнослужащих.
Он отметил, что гособоронзаказ на предприятиях "Ростеха", производящих 80% всей задействованной в зоне СВО техники, выполнен на 99,5%.
"По сравнению с 2022 годом объем производства и капитального ремонта легкобронированной техники увеличился в три раза, а танков – в 3,5 раза. Выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты – почти в девять раз. Но также в сравнении с 2022 годом в 2023 году объемы выпуска самоходной артиллерии выросли в десять раз, и в десятки раз увеличилось производство боеприпасов", – добавил Чемезов.
Президент России Владимир Путин ранее подписал пакет законов
о совершенствовании контроля в части гособоронзаказа. Документами предусматривается расширение полномочий ФАС России относительно требований о прекращении действий (бездействий) по нарушению законодательства в сфере гособоронзаказа. Также закон разрешает главным исполнителям и военным представительствам гособоронзаказа подавать в ФАС данные о повышении цен на сырье, материалы и комплектующие.
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