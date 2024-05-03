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Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T11:19
2024-05-03T11:19
2024-05-03T11:19
ростех
сергей чемезов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Кроме того, входящие в "Ростех" предприятия в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты, в 6 раз – снарядов для ствольной артиллерии и в 8 раз - реактивных снарядов для РСЗО.По словам Чемезова, на сегодняшний день большинство предприятий работает в три смены. Почти 80% вооружений, использующихся в зоне СВО, создано "Ростехом".В 2023 году госкорпорация поставила Министерству обороны РФ новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, боевые вертолеты, танки Т-90М "Прорыв" и другую технику. Также созданы новые образцы тяжелых огнеметных систем, инженерной системы дистанционного минирования, управляемых снарядов, авиационных управляемых ракет для беспилотников.Идет адаптация штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции совместно с концерном "Тактическое ракетное вооружение", добавил Чемезов.Он также отметил, что несмотря на рост гособоронзаказа, объем гражданской выручки в 2023 году увеличился, сейчас достигает почти 1 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВОМинобороны: предприятие ОПК в Омске удвоило выпуск ТОС "Солнцепек"Новое перспективное оружие: в России создали многоцелевых роботов
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ростех, сергей чемезов, военно-промышленный комплекс (впк), новости сво, всу (вооруженные силы украины), оружие, новости, россия
Выпуск танков и бронемашин в России вырос более чем втрое с начала СВО
"Ростех" втрое нарастил производство танков и бронированной техники с начала СВО – Чемезов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Государственная корпорация "Ростех" с начала специальной военной операции увеличила производство и ремонт танков в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"По сравнению с 2022 годом объем производства и капремонта танков на наших заводах вырос в 3,5 раза, легкобронированной техники – в 3 раза, самоходной артиллерии – в 10 раз, буксируемой – в 14 раз, минометов – в 20 раз, реактивных систем залпового огня – в 2 раза", - сказал Чемезов.
Кроме того, входящие в "Ростех" предприятия в 9 раз нарастили выпуск боеприпасов для танков и боевых машин пехоты, в 6 раз – снарядов для ствольной артиллерии и в 8 раз - реактивных снарядов для РСЗО.
По словам Чемезова, на сегодняшний день большинство предприятий работает в три смены. Почти 80% вооружений, использующихся в зоне СВО, создано "Ростехом".
В 2023 году госкорпорация поставила Министерству обороны РФ новые серийные самолеты Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, боевые вертолеты, танки Т-90М "Прорыв" и другую технику. Также созданы новые образцы тяжелых огнеметных систем, инженерной системы дистанционного минирования, управляемых снарядов, авиационных управляемых ракет для беспилотников.
Идет адаптация штатных авиационных боеприпасов к модулю планирования и коррекции совместно с концерном "Тактическое ракетное вооружение", добавил Чемезов.
Он также отметил, что несмотря на рост гособоронзаказа, объем гражданской выручки в 2023 году увеличился, сейчас достигает почти 1 трлн рублей.
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