https://crimea.ria.ru/20240419/shoygu-potreboval-uvelichit-postavki-sistem-zaschity-dlya-tankov-v-zonu-svo-1136679093.html

Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО

Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T09:35

2024-04-19T09:35

2024-04-19T09:35

сергей шойгу

вооруженные силы россии

новости сво

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе посещения предприятия ОПК в Омской области.Министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны."Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.Министр обороны РФ также проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. В рамках производственной практики учащиеся принимают непосредственное участие в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам работы с беспилотными летательными аппаратами с учетом особенностей их применения в зоне спецоперации.Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, министерство обороны рф