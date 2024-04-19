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Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T09:35
2024-04-19T09:35
сергей шойгу
вооруженные силы россии
новости сво
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе посещения предприятия ОПК в Омской области.Министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны."Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.Министр обороны РФ также проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. В рамках производственной практики учащиеся принимают непосредственное участие в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам работы с беспилотными летательными аппаратами с учетом особенностей их применения в зоне спецоперации.Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустили массовый выпуск трехтонных авиабомб ФАБ-3000Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
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сергей шойгу, вооруженные силы россии, новости сво, военно-промышленный комплекс (впк), новости, министерство обороны рф
Шойгу потребовал увеличить поставки систем защиты для танков в зону СВО

Шойгу поручил увеличить поставки систем защиты для танков в подразделения и рембригады

09:35 19.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк в зоне СВО
Танк в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать дополнительные поставки систем защиты для танков в подразделения, которые непосредственно решают задачи в зоне спецоперации. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе посещения предприятия ОПК в Омской области.
"Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя", – потребовал глава российского военного ведомства.
Министру доложили, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни, подчеркнули в Минобороны.
"Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации", - добавили в Минобороны.
Министр обороны РФ также проверил организацию учебного процесса в Омском автобронетанковом инженерном институте. В рамках производственной практики учащиеся принимают непосредственное участие в ремонте и техническом обслуживании бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО. Помимо основной программы подготовки курсанты проходят обучение навыкам работы с беспилотными летательными аппаратами с учетом особенностей их применения в зоне спецоперации.
Согласно докладу руководства предприятия, за прошлый год выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был увеличен в 2,5 раза. Объемы выпуска тяжелых огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала.
Предприятия ОПК на Алтае утроили производство комплектующих к вооружению. В целом по России объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза, сообщал ранее Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
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Сергей ШойгуВооруженные силы РоссииНовости СВОВоенно-промышленный комплекс (ВПК)НовостиМинистерство обороны РФ
 
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