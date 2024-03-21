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Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу
Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу
оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
сергей шойгу
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Объем производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области."После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", – заявил он.Шойгу подчеркнул, что предприятия работают с опережением графика производства."Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала", - отметил глава военного ведомства.Сергей Шойгу обратил внимание, что увеличен объем изготовления комплектующих к артиллерийским боеприпасам почти в 22 раза, а 75% комплектующих восстанавливается.По словам Серея Шойгу, таким успехам предприятия ОПК обязаны в том числе тем, кто трудится на них в три смены без выходных.В начале марта руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале
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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости
Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу
На предприятиях ОПК в России объем производства вырос в 2,5 раза – Шойгу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Объем производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.
"После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", – заявил он.
Шойгу подчеркнул, что предприятия работают с опережением графика производства.
"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала", - отметил глава военного ведомства.
Сергей Шойгу обратил внимание, что увеличен объем изготовления комплектующих к артиллерийским боеприпасам почти в 22 раза, а 75% комплектующих восстанавливается.
"Что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад – выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", – сказал министр обороны РФ
По словам Серея Шойгу, таким успехам предприятия ОПК обязаны в том числе тем, кто трудится на них в три смены без выходных.
В начале марта руководители предприятий доложили министру обороны
Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.
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