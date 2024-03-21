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Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу

Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза – Шойгу

оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:34

2024-03-21T17:34

2024-03-21T17:34

сергей шойгу

министерство обороны рф

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Объем производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области."После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", – заявил он.Шойгу подчеркнул, что предприятия работают с опережением графика производства."Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала", - отметил глава военного ведомства.Сергей Шойгу обратил внимание, что увеличен объем изготовления комплектующих к артиллерийским боеприпасам почти в 22 раза, а 75% комплектующих восстанавливается.По словам Серея Шойгу, таким успехам предприятия ОПК обязаны в том числе тем, кто трудится на них в три смены без выходных.В начале марта руководители предприятий доложили министру обороны Сергею Шойгу о том, что сроки поставок оружия и военной техники удалось сократить. График скорректировали по запросу Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые средства для борьбы с украинскими дронами уже проходят испытанияПослание Путина Федеральному Собранию: главное об СВО и военной мощи РФПоддержка семей и развитие ОПК: заявления Путина на Урале

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сергей шойгу, министерство обороны рф, россия, новости