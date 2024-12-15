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ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют
ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют - РИА Новости Крым, 15.12.2024
ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют
Уже весной на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Об этом сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T10:13
2024-12-15T10:13
новый херсонес
севастополь
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Уже весной на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Об этом сообщает правительство города.По данным властей, пары смогут не только юридически оформить свои отношения, но и совершить таинство венчания в Храм-парке под открытым небом — единственном подобном месте в мире. Такая возможность появится уже в мае следующего года, сразу после больших церковных праздников."Новый Херсонес" открылся для посетителей 30 июля. В первый же день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России. В сотый день со дня открытия "Новый Херсонес" посетили более миллиона туристов.Посещение Нового Херсонеса бесплатное. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее истории Херсонеса разместят толос, героон и колумбарийНа Античном проспекте в Херсонесе нашли древние виноградные опорыВ Крыму создали уникальную энциклопедию "Град Керчь" на грант президента
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ЗАГС в "Новом Херсонесе": когда откроют

ЗАГС в "Новом Херсонесе" откроют весной - власти

10:13 15.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Уже весной на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" начнет свою работу ЗАГС. Об этом сообщает правительство города.
"ЗАГС имени святого равноапостольного князя Владимира и княгини Анны станет местом встречи современной любви и великой истории. Располагаться он будет в здании Музея Христианства — символическом центре духовности и исторической памяти", - говорится в сообщении.
По данным властей, пары смогут не только юридически оформить свои отношения, но и совершить таинство венчания в Храм-парке под открытым небом — единственном подобном месте в мире. Такая возможность появится уже в мае следующего года, сразу после больших церковных праздников.
"Новый Херсонес" открылся для посетителей 30 июля. В первый же день работы он принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России. В сотый день со дня открытия "Новый Херсонес" посетили более миллиона туристов.
Посещение Нового Херсонеса бесплатное. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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