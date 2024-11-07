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Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов

Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов

Более миллиона туристов посетили Новый Херсонес с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса в сотый дней со дня его открытия. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T12:25

2024-11-07T12:25

2024-11-07T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Более миллиона туристов посетили Новый Херсонес с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса в сотый дней со дня его открытия."Со дня открытия Новый Херсонес имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров с начала года. Для сравнения, Крым за 10 месяцев посетили свыше 5 миллионов туристов — Новый Херсонес за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля этого года, а уже в августе стал самым популярным объектом культуры страны. Сейчас объект продолжает расширяться. Недавно на территории комплекса для туристов и паломников стало доступным проживание в отеле категории четыре звезды. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии - сейчас специалисты отбирают экспонаты.Ранее в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя сообщили, что "Новый Херсонес" только за первый месяц работы посетили более 500 тысяч туристов. 30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный клад нашли археологи в ХерсонесеВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаяхКот Мостик в Новом Херсонесе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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