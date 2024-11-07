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Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Туризм
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Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов
Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов
Более миллиона туристов посетили Новый Херсонес с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса в сотый дней со дня его открытия. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T12:25
2024-11-07T12:25
туризм
новый херсонес
севастополь
крым
музеи крыма
туризм в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Более миллиона туристов посетили Новый Херсонес с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса в сотый дней со дня его открытия."Со дня открытия Новый Херсонес имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров с начала года. Для сравнения, Крым за 10 месяцев посетили свыше 5 миллионов туристов — Новый Херсонес за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля этого года, а уже в августе стал самым популярным объектом культуры страны. Сейчас объект продолжает расширяться. Недавно на территории комплекса для туристов и паломников стало доступным проживание в отеле категории четыре звезды. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии - сейчас специалисты отбирают экспонаты.Ранее в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя сообщили, что "Новый Херсонес" только за первый месяц работы посетили более 500 тысяч туристов. 30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный клад нашли археологи в ХерсонесеВ Новом Херсонесе опровергли слухи о замерзших попугаяхКот Мостик в Новом Херсонесе
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РИА Новости Крым
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4.7
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новый херсонес, севастополь, крым, музеи крыма, туризм в крыму, новости крыма
Новый Херсонес за 100 дней работы посетили более миллиона туристов

Новый Херсонес стал самым популярным объектом культуры в стране - администрация комплекса

12:25 07.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Более миллиона туристов посетили Новый Херсонес с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба комплекса в сотый дней со дня его открытия.
"Со дня открытия Новый Херсонес имеет весомую долю в процентах от общего турпотока на полуостров с начала года. Для сравнения, Крым за 10 месяцев посетили свыше 5 миллионов туристов — Новый Херсонес за три месяца перевалил отметку в 1 миллион", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Новый Херсонес открыл свои двери для первых гостей 30 июля этого года, а уже в августе стал самым популярным объектом культуры страны. Сейчас объект продолжает расширяться. Недавно на территории комплекса для туристов и паломников стало доступным проживание в отеле категории четыре звезды. К открытию продолжают готовить музей Античности и Византии - сейчас специалисты отбирают экспонаты.

"Экспозиция будет организована таким образом, чтобы каждый мог пройти свой путь от зала "Греция, Рим, Византия" до зала "Музей о музее". Последний станет особенной частью выставки — здесь будет представлена сложная история самого Херсонесского археологического музея", - анонсировали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе департамента внутренней политики Севастополя сообщили, что "Новый Херсонес" только за первый месяц работы посетили более 500 тысяч туристов. 30 июля комплекс открыл свои двери для посетителей. В первый же день работы "Новый Херсонес" принял более 20 тысяч гостей из Севастополя и других регионов России.
Вход в Новый Херсонес бесплатный. Бесплатным также будет посещение уникального, единственного в мире музея христианства. В два других музея – античности и Византии и Крыма и Новороссии – вход будет осуществляться по входным билетам, со скидками для жителей Крыма и Севастополя.
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