В Крыму удвоили объемы жилого строительства
Семь миллионов "квадратов" жилья построили в Крыму за десять лет
12:48 07.11.2024 (обновлено: 12:50 07.11.2024)
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство дорог в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Более семи миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму за десять лет. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам коллегии регионального Минсторя.
"За последние 10 лет введено почти 7,3 млн квадратных метров жилья, из которых 2,3 млн "квадратов" – это многоквартирные дома. За это время объемы строительства многоквартирных жилых домов увеличились в два раза", – сказал Гоцанюк.
Сейчас, по данным главы республиканского Совмина, в стадии строительства находится более 100 проектов строительства жилых многоэтажек с общей площадью около миллиона квадратных метров. Кроме того, до конца года в республике введут в эксплуатацию 44 объекта, в том числе пять детских садов, два жилых дома и шесть объектов инженерной инфраструктуры.
"Обозначил ряд задач перед Минстроем, в числе которых – завершение всех строительно-монтажных работ до 1 декабря года, в котором запланирован ввод объектов. Контрактование по всем объектам должно быть завершено до 1 марта. Все задержки после этой даты будут являться основанием для служебного расследования", – заявил Гоцанюк.
В 2025 году планируется благоустроить более 40 общественных территорий и дворов на сумму более одного миллиарда рублей, завершить строительство десяти детских садов и одной школы. В 2026-2027 годах пройдет реконструкция и строительство 17 детских садов и девяти школ. Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 миллиарда рублей в следующем году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: