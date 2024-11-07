https://crimea.ria.ru/20241107/v-krymu-udvoili-obemy-zhilogo-stroitelstva-1141675256.html

В Крыму удвоили объемы жилого строительства

В Крыму удвоили объемы жилого строительства - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В Крыму удвоили объемы жилого строительства

Более семи миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму за десять лет. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T12:48

2024-11-07T12:48

2024-11-07T12:50

юрий гоцанюк

новости крыма

жилье в крыму

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

совет министров рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Более семи миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Крыму за десять лет. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк по итогам коллегии регионального Минсторя.Сейчас, по данным главы республиканского Совмина, в стадии строительства находится более 100 проектов строительства жилых многоэтажек с общей площадью около миллиона квадратных метров. Кроме того, до конца года в республике введут в эксплуатацию 44 объекта, в том числе пять детских садов, два жилых дома и шесть объектов инженерной инфраструктуры.В 2025 году планируется благоустроить более 40 общественных территорий и дворов на сумму более одного миллиарда рублей, завершить строительство десяти детских садов и одной школы. В 2026-2027 годах пройдет реконструкция и строительство 17 детских садов и девяти школ. Кроме того, на строительство объектов газоснабжения в регионе будет направлено почти 3 миллиарда рублей в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуАксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуВ Евпатории снесут Дворец пионеров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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