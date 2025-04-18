https://crimea.ria.ru/20250418/krymskiy-most-seychas-nachala-rasti-ochered--1145801651.html

Крымский мост сейчас: начала расти очередь

Крымский мост сейчас: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Крымский мост сейчас: начала расти очередь

На пункте пропуска при въезде на Крымский мост со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T17:21

2025-04-18T17:21

2025-04-18T17:22

крым

новости крыма

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138798216_333:427:1280:960_1920x0_80_0_0_59a3053b176945ea1aed2ec9f5aaef3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На пункте пропуска при въезде на Крымский мост со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Перед выходными и праздничными днями на Крымском мосту традиционно возрастает трафик, могут фиксироваться заторы. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань