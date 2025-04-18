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Крымский мост сейчас: начала расти очередь
Крымский мост сейчас: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Крымский мост сейчас: начала расти очередь
На пункте пропуска при въезде на Крымский мост со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T17:21
2025-04-18T17:21
2025-04-18T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. На пункте пропуска при въезде на Крымский мост со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Перед выходными и праздничными днями на Крымском мосту традиционно возрастает трафик, могут фиксироваться заторы. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: начала расти очередь
На Крымском мосту со стороны Тамани собралась очередь из 32 транспортных средств
17:21 18.04.2025 (обновлено: 17:22 18.04.2025)