https://crimea.ria.ru/20250418/shantazh-lobbistov-kieva-na-chto-budut-gotovy-ssha-posle-vstrechi-v-parizhe-1145799154.html

"Шантаж лоббистов Киева": на что будут готовы США после встречи в Париже

"Шантаж лоббистов Киева": на что будут готовы США после встречи в Париже - РИА Новости Крым, 18.04.2025

"Шантаж лоббистов Киева": на что будут готовы США после встречи в Париже

Команда президента США Дональда Трампа заторопилась закрыть вопрос украинского конфликта с Европой, взяв на вооружение прямой шантаж. Если и он не поможет,... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T16:51

2025-04-18T16:51

2025-04-18T17:12

малек дудаков

мнения

политика

сша

дональд трамп

стивен уиткофф

париж

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110600/26/1106002615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0f6f7ac6f0f7811282da917eb0c81b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Команда президента США Дональда Трампа заторопилась закрыть вопрос украинского конфликта с Европой, взяв на вооружение прямой шантаж. Если и он не поможет, участие Вашингтона начнет сокращаться. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам Дудакова, отношения США с Евросоюзом продолжают оставаться кризисными, и встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме, призвавшей сделать Запад снова великим, "ожидаемо закончилась ничем".На этом фоне Белый дом анонсировал начало торговых переговоров с Китаем, которые однозначно станут одним из приоритетов для Трампа, так что команда американского президента заторопилась с переговорами на украинском направлении, отметил политолог.По мнению американиста, "у европейцев остается не так много карт на руках", но и у американцев возможности решить украинский вопрос истощаются, потому "в основном приходится лишь давить на европейцев, да заставлять Киев подписать редкоземельную сделку".К тому же, у госсекретаря США Марко Рубио остается немного полномочий влиять на переговорный процесс с Россией. Как и в вопросе с Ираном, этим "заведует Стив Уиткофф, работающий в обход официальных каналов в Госдепартаменте", заметил политолог.Тем не менее Марко Рубио нужно показать хоть какую-то эффективность, поскольку особых успехов на посту госсекретаря за два месяца президентства Трампа у него нет, и если достижений и дальше не будет, то ближе к 2026 году и промежуточным выборам в Конгресс его скорее всего ждет отставка, добавил Дудаков.Ослабляет позиции США, по мнению эксперта, в целом раскол в команде Трампа, который усиливается и по другим направлениям, в частности на Ближнем Востоке.Все это, по мнению Дудакова, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты в случае неудачных попыток надавить на Европу, отстранятся от темы Украины.Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с представителями Европы и Украины в Париже заявил, что США три года поставляли деньги и оружие Киеву, но настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. По его словам, Вашингтон готов помочь Украине и России, если они настроены на мир, в противном случае "займется чем-то еще".Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение о том, что "Украина выпала из поля зрения Трампа", который рискует потерять существенную долю поддержки американцев и в целом в значимость, если не предпримет конкретных шагов для урегулирования украинского конфликта по окончании временного "перемирия" между Россией и Украиной 18 апреля.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" – WSJ Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на Украине Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

сша

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, мнения, политика, сша, дональд трамп, стивен уиткофф, париж, европейский союз (ес)