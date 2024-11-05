https://crimea.ria.ru/20241105/v-evpatorii-snesut-dvorets-pionerov-1141615528.html

В Евпатории снесут Дворец пионеров

В Евпатории снесут Дворец пионеров - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В Евпатории снесут Дворец пионеров

Подготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом сообщил глава местной администрации... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T10:06

2024-11-05T10:06

2024-11-05T10:06

евпатория

александр юрьев

городская среда

благоустройство

строительство

новости крыма

крым

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Шпигельное названиеПодготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Для того, чтобы окрестные улицы оставались чистыми во время работ, возле объекта будет организована мойка для колес рабочей техники. В будние дни работы по демонтажу будут проводиться с 9.00 до 18.00. В выходные и праздники строителей на объекте не будет."Рассчитываем полностью завершить снос за три месяца. По предварительным подсчетам, будет вывезено порядка 38 тысяч кубических метров мусора", - уточнил Юрьев.Согласно проекту, на месте Дворца пионеров будут построены жилые дома, а также центр развития для детей. Кроме того, застройщик передаст городу в рамках соцнагрузки десять процентов от всей жилой площади, отметил руководитель.Как ранее сообщал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют привести в порядок в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуВ Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследияВ заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, александр юрьев, городская среда, благоустройство, строительство, новости крыма, крым