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В Евпатории снесут Дворец пионеров - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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В Евпатории снесут Дворец пионеров
В Евпатории снесут Дворец пионеров - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В Евпатории снесут Дворец пионеров
Подготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом сообщил глава местной администрации... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T10:06
2024-11-05T10:06
евпатория
александр юрьев
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благоустройство
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Шпигельное названиеПодготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.Для того, чтобы окрестные улицы оставались чистыми во время работ, возле объекта будет организована мойка для колес рабочей техники. В будние дни работы по демонтажу будут проводиться с 9.00 до 18.00. В выходные и праздники строителей на объекте не будет."Рассчитываем полностью завершить снос за три месяца. По предварительным подсчетам, будет вывезено порядка 38 тысяч кубических метров мусора", - уточнил Юрьев.Согласно проекту, на месте Дворца пионеров будут построены жилые дома, а также центр развития для детей. Кроме того, застройщик передаст городу в рамках соцнагрузки десять процентов от всей жилой площади, отметил руководитель.Как ранее сообщал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют привести в порядок в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуВ Севастополе начали ремонт кровель в четырех объектах культнаследияВ заказнике Ласпи в Севастополе снесут незаконные кемпинги
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РИА Новости Крым
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4.7
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евпатория, александр юрьев, городская среда, благоустройство, строительство, новости крыма, крым
В Евпатории снесут Дворец пионеров

В Евпатории демонтируют Дворец пионеров для постройки жилых домов

10:06 05.11.2024
 
© Телеграм главы администрации г. Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории демонтируют здание Дворца пионеров
В Евпатории демонтируют здание Дворца пионеров
© Телеграм главы администрации г. Евпатории Александра Юрьева
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Шпигельное названиеПодготовка к демонтажу Дворца пионеров началась в Евпатории, снос планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Юрьев.
"С сегодняшнего дня начинается подготовка к демонтажу Дворца пионеров в Евпатории. В течение ближайших 5-ти лет на этом месте будет реализован современный проект", - написал он в своем Telegram-канале.
Для того, чтобы окрестные улицы оставались чистыми во время работ, возле объекта будет организована мойка для колес рабочей техники. В будние дни работы по демонтажу будут проводиться с 9.00 до 18.00. В выходные и праздники строителей на объекте не будет.
© Телеграм главы администрации г. Евпатории Александра ЮрьеваВ Евпатории демонтируют здание Дворца пионеров
В Евпатории демонтируют здание Дворца пионеров
© Телеграм главы администрации г. Евпатории Александра Юрьева
"Рассчитываем полностью завершить снос за три месяца. По предварительным подсчетам, будет вывезено порядка 38 тысяч кубических метров мусора", - уточнил Юрьев.
Согласно проекту, на месте Дворца пионеров будут построены жилые дома, а также центр развития для детей. Кроме того, застройщик передаст городу в рамках соцнагрузки десять процентов от всей жилой площади, отметил руководитель.
Как ранее сообщал председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в Евпатории к осени благоустроят десять общественных территорий, еще 16 планируют привести в порядок в следующем году.
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ЕвпаторияАлександр ЮрьевГородская средаБлагоустройствоСтроительствоНовости КрымаКрым
 
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