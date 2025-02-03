https://crimea.ria.ru/20250203/v-khersonskoy-oblasti-zapuskayut-analog-programmy-vremya-geroev-1143878643.html
В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
В Херсонской области появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что в... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T20:54
2025-02-03T20:54
2025-02-03T20:54
владимир сальдо
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время героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что в рамках проекта кадровый резерв для органов власти и муниципалитетов области будет формироваться из ветеранов СВО.Для участников программы предусмотрена специальная образовательная программа. Ветеранам СВО проект обеспечит дальнейшее трудоустройство в органах власти или общественных организациях области."В системе управления нашего сражающегося региона особенно нужны люди, которые проявили на фронте лучшие качества: смелость, решительность, находчивость, умение действовать в критической обстановке, товарищество и взаимовыручку. Такие руководители нам нужны", – отметил Сальдо.Поучаствовать в программе смогут не только участники и ветераны СВО из числа херсонцев, но и выходцы из других регионов, которые воевали в Херсонской области.Позже планируется также расширить действие программы и на членов семей участников СВО, добавил губернатор.Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны.Президент подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. По словам российского лидера, власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцовСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
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владимир сальдо, херсонская область, новости, общество, время героев
В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что в рамках проекта кадровый резерв для органов власти и муниципалитетов области будет формироваться из ветеранов СВО.
"На XXII Съезде "Единой России" Президент России Владимир Путин отметил важность создания на местном уровне проектов, аналогичных федеральному "Времени героев". Сегодня запускаем региональную программу "Герои Херсонщины" для действующих военнослужащих и ветеранов СВО", – сказал губернатор.
Для участников программы предусмотрена специальная образовательная программа. Ветеранам СВО проект обеспечит дальнейшее трудоустройство в органах власти или общественных организациях области.
"В системе управления нашего сражающегося региона особенно нужны люди, которые проявили на фронте лучшие качества: смелость, решительность, находчивость, умение действовать в критической обстановке, товарищество и взаимовыручку. Такие руководители нам нужны", – отметил Сальдо.
Поучаствовать в программе смогут не только участники и ветераны СВО из числа херсонцев, но и выходцы из других регионов, которые воевали в Херсонской области.
Позже планируется также расширить действие программы и на членов семей участников СВО, добавил губернатор.
Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект
"Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны.
Президент подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. По словам российского лидера, власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны
.
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