https://crimea.ria.ru/20250203/v-khersonskoy-oblasti-zapuskayut-analog-programmy-vremya-geroev-1143878643.html

В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"

В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев" - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"

В Херсонской области появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что в... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T20:54

2025-02-03T20:54

2025-02-03T20:54

владимир сальдо

херсонская область

новости

общество

время героев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что в рамках проекта кадровый резерв для органов власти и муниципалитетов области будет формироваться из ветеранов СВО.Для участников программы предусмотрена специальная образовательная программа. Ветеранам СВО проект обеспечит дальнейшее трудоустройство в органах власти или общественных организациях области."В системе управления нашего сражающегося региона особенно нужны люди, которые проявили на фронте лучшие качества: смелость, решительность, находчивость, умение действовать в критической обстановке, товарищество и взаимовыручку. Такие руководители нам нужны", – отметил Сальдо.Поучаствовать в программе смогут не только участники и ветераны СВО из числа херсонцев, но и выходцы из других регионов, которые воевали в Херсонской области.Позже планируется также расширить действие программы и на членов семей участников СВО, добавил губернатор.Ранее президент России Владимир Путин призвал расширить федеральный проект "Время героев", запустив аналогичные программы в субъектах страны.Президент подчеркнул, что высокие посты и большие задачи на "гражданке" сегодня доверяют участникам кадровой программы "Время героев" – федерального проекта, стартовавшего в 2024 году. По словам российского лидера, власть в России будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО к управлению Судаком: большое интервью Кирилла Чебышева"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцовСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, общество, время героев