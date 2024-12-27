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"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов - РИА Новости Крым, 27.12.2024
"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T13:51
2024-12-27T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции. Презентация проекта прошла в Симферополе.В календарь вошли фотопортреты участников военных действий на Украине и фронтовых волонтеров, в том числе созданные сотрудниками нашей редакции. Руководитель крымского подразделения МИА "Россия сегодня" Елена Черышева и военный фотокорреспондент Дмитрий Макеев были отмечены благодарственными письмами фонда.Авторы проекта "Время героев" таким образом стремились выразить уважение и признательность воинам и волонтерам за их вклад в общую победу и защиту нашей Родины.В календаре опубликовано фото участника Великой Отечественной войны Петра Степановича Фурманова – одного из немногих ныне живущих ветеранов той войны. Кроме того, участниками проекта стали бойцы СВО и волонтеры: герой России Юрий Нимченко, представитель Крымской епархии по вопросам духовной поддержки участников СВО, военный волонтер Отец Димитрий, кавалер "Ордена Мужества" Владимир Акимушкин, кавалер "Ордена Мужества", боевой снайпер Артем Василюк и многие другие.На страницах календаря опубликованы фрагменты боевой биографии героев. Артем Василюк до начала специальной военной операции работал в пожарной охране, а на передовой стал снайпером добровольческого отряда "Барс"."5 мая подразделение, в котором служил Артем, взяли в окружение. Солдаты, чтобы не попасть в плен, хотели подорваться, но Артем предложил пойти на прорыв. Он нашел на позиции гранатомет и подбил танк, обездвижив его", – говорится в публикации.В том бою Артем потерял ногу, но это не помешало ему стать спортсменом и победителем "Кубка Защитников Отечества" по настольному теннису.В календаре особо отмечены Дни воинской славы России, памятные даты в истории российской армии и профессиональные праздники воинских подразделений.Всего было изготовлено 400 календарей, которые будут распространяться через филиалы фонда "Защитники Отечества".Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромВ Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру ГамовуКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
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крым, герои сво, фонд "защитники отечества", риа новости крым, новости крыма
"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов

В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий

13:51 27.12.2024 (обновлено: 14:19 27.12.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Крымское отделение фонда "Защитники Отечества" совместно с редакцией РИА Новости Крым издали календарь на 2025 год под названием "Время героев". В него вошли портреты крымчан – участников специальной военной операции. Презентация проекта прошла в Симферополе.
В календарь вошли фотопортреты участников военных действий на Украине и фронтовых волонтеров, в том числе созданные сотрудниками нашей редакции. Руководитель крымского подразделения МИА "Россия сегодня" Елена Черышева и военный фотокорреспондент Дмитрий Макеев были отмечены благодарственными письмами фонда.
Авторы проекта "Время героев" таким образом стремились выразить уважение и признательность воинам и волонтерам за их вклад в общую победу и защиту нашей Родины.
В календаре опубликовано фото участника Великой Отечественной войны Петра Степановича Фурманова – одного из немногих ныне живущих ветеранов той войны. Кроме того, участниками проекта стали бойцы СВО и волонтеры: герой России Юрий Нимченко, представитель Крымской епархии по вопросам духовной поддержки участников СВО, военный волонтер Отец Димитрий, кавалер "Ордена Мужества" Владимир Акимушкин, кавалер "Ордена Мужества", боевой снайпер Артем Василюк и многие другие.
На страницах календаря опубликованы фрагменты боевой биографии героев. Артем Василюк до начала специальной военной операции работал в пожарной охране, а на передовой стал снайпером добровольческого отряда "Барс".
"5 мая подразделение, в котором служил Артем, взяли в окружение. Солдаты, чтобы не попасть в плен, хотели подорваться, но Артем предложил пойти на прорыв. Он нашел на позиции гранатомет и подбил танк, обездвижив его", – говорится в публикации.
В том бою Артем потерял ногу, но это не помешало ему стать спортсменом и победителем "Кубка Защитников Отечества" по настольному теннису.
В календаре особо отмечены Дни воинской славы России, памятные даты в истории российской армии и профессиональные праздники воинских подразделений.
Всего было изготовлено 400 календарей, которые будут распространяться через филиалы фонда "Защитники Отечества".
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
1 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
2 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
3 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
4 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
5 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
В Крыму презентовали календарь Время героев с портретами ветеранов боевых действий
6 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
1 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
2 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
3 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
4 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
5 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
6 из 6
В Крыму презентовали календарь "Время героев" с портретами ветеранов боевых действий
© РИА Новости Крым
Ранее президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков, сражавшихся за Россию в разные периоды истории.
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