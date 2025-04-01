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Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы
В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T13:12
2025-04-01T13:12
симферополь
новости крыма
крым
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
благоустройство
городская среда
владимир марченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, на территории парка также дополнительно установят пять-шесть спортивных и детских площадок, обустроят беговые дорожки, спортивные зоны и дополнительное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения.После завершения работ территорию парка дополнительно озелененят, добавил директор "Парков столицы".Обновленный парк будет работать круглосуточно. По словам Марченко, в следующем году планируется пересмотреть финансирование на обеспечение охраны парка от вандалов, в том числе в ночное время.Завершить благоустройство парка Шевченко планируют к сентябрю.В Симферополе в этом году проходит благоустройство трех крупных общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Общая стоимость работ по всем объектам – порядка 490 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельИсторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоВ Судаке появился новый спортивный комплекс
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, новости крыма, крым, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , благоустройство, городская среда, владимир марченко
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы

Симферопольский парк имени Шевченко планируют взять под ночную охрану

13:12 01.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"Здесь уже демонтировали все элементы конструкций и старого покрытия, вывезли строительный мусор. Подрядчик приступил к прокладке электросетей, в некоторых локациях уже ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива. Работы ведутся в соответствии с графиком", - сказал Марченко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По его словам, на территории парка также дополнительно установят пять-шесть спортивных и детских площадок, обустроят беговые дорожки, спортивные зоны и дополнительное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения.
После завершения работ территорию парка дополнительно озелененят, добавил директор "Парков столицы".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
1 из 3

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
2 из 3

Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В парке появятся спортивные зоны и детские площадки

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
3 из 3

В парке появятся спортивные зоны и детские площадки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3

Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3

Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3

В парке появятся спортивные зоны и детские площадки

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обновленный парк будет работать круглосуточно. По словам Марченко, в следующем году планируется пересмотреть финансирование на обеспечение охраны парка от вандалов, в том числе в ночное время.
Завершить благоустройство парка Шевченко планируют к сентябрю.
В Симферополе в этом году проходит благоустройство трех крупных общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Общая стоимость работ по всем объектам – порядка 490 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СимферопольНовости КрымаКрымМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"БлагоустройствоГородская средаВладимир Марченко
 
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