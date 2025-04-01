https://crimea.ria.ru/20250401/blagoustroystvo-parka-shevchenko-v-simferopole-kak-idut-raboty-1145358271.html

Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы

Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы

В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T13:12

2025-04-01T13:12

2025-04-01T13:12

симферополь

новости крыма

крым

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

благоустройство

городская среда

владимир марченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, на территории парка также дополнительно установят пять-шесть спортивных и детских площадок, обустроят беговые дорожки, спортивные зоны и дополнительное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения.После завершения работ территорию парка дополнительно озелененят, добавил директор "Парков столицы".Обновленный парк будет работать круглосуточно. По словам Марченко, в следующем году планируется пересмотреть финансирование на обеспечение охраны парка от вандалов, в том числе в ночное время.Завершить благоустройство парка Шевченко планируют к сентябрю.В Симферополе в этом году проходит благоустройство трех крупных общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Общая стоимость работ по всем объектам – порядка 490 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельИсторический бульвар в Севастополе – когда возобновят благоустройствоВ Судаке появился новый спортивный комплекс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, крым, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , благоустройство, городская среда, владимир марченко