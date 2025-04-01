Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работы
Симферопольский парк имени Шевченко планируют взять под ночную охрану
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В рамках благоустройства парка имени Шевченко в Симферополе подрядчик приступил к прокладке электросетей и обустройству пешеходных зон в некоторых локациях. Об этом журналистам сообщил директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
"Здесь уже демонтировали все элементы конструкций и старого покрытия, вывезли строительный мусор. Подрядчик приступил к прокладке электросетей, в некоторых локациях уже ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива. Работы ведутся в соответствии с графиком", - сказал Марченко.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБлагоустройство парка имени Шевченко в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По его словам, на территории парка также дополнительно установят пять-шесть спортивных и детских площадок, обустроят беговые дорожки, спортивные зоны и дополнительное освещение, системы видеонаблюдения и оповещения.
После завершения работ территорию парка дополнительно озелененят, добавил директор "Парков столицы".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие
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Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива
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Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В парке появятся спортивные зоны и детские площадки
3 из 3
В парке появятся спортивные зоны и детские площадки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Благоустройство парка имени Шевченко в Симферополе. Рабочие уже демонтировали старое покрытие
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Ведутся работы по обустройству пешеходных зон и системы полива
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
В парке появятся спортивные зоны и детские площадки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обновленный парк будет работать круглосуточно. По словам Марченко, в следующем году планируется пересмотреть финансирование на обеспечение охраны парка от вандалов, в том числе в ночное время.
Завершить благоустройство парка Шевченко планируют к сентябрю.
В Симферополе в этом году проходит благоустройство трех крупных общественных пространств: Детского парка, парка имени Шевченко, а также территории у Нижнего пруда в районе Радиорынка. Общая стоимость работ по всем объектам – порядка 490 миллионов рублей.
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