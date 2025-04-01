https://crimea.ria.ru/20250401/gotovitsya-bitva-liberaly-v-evrope-perekhodyat-v-ataku-protiv-trampa-1145357181.html
"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа
"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа - РИА Новости Крым, 01.04.2025
"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа
Суд над Марин Ле Пен во Франции показал, что либералы всей Европы не остановятся ни перед чем и переходят в атаку против новой власти США. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T12:38
2025-04-01T12:38
2025-04-01T12:38
радио "спутник в крыму"
франция
европа
политика
дональд трамп
в мире
мнения
павел шипилин
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Павел Шипилин: Европа готовится к большой битве с Трампом
Павел Шипилин: Европа готовится к большой битве с Трампом
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Суд над Марин Ле Пен во Франции показал, что либералы всей Европы не остановятся ни перед чем и переходят в атаку против новой власти США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его мнению, "Европа деградировала окончательно и сейчас эпатирует своей деградацией", что доказывают и задержание отстраненного от выборов кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, и суд над Марин Ле Пен во Франции.Ситуация с Марин Ле Пен, по мнению эксперта, говорит о том, что Франция не против стать лидером антитрампистского движения. Но если и не возглавит его, то будет действовать, как и все либералы-глобалисты в Европе – против администрации США во главе с Дональдом Трампом, "двигаясь стройными сомкнутыми рядами".По его мнению, на очереди для публичной порки – первые лица Венгрии и Словакии, в частности премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо."Я полагаю, что Словакия и Венгрия тоже будут изгнаны. Потому что они эту картину единства очень здорово нарушают. Они трамписты, которых не должно быть в Евросоюзе. Не в том положении Европа, чтобы допустить какое-то инакомыслие", – пояснил Шипилин.На такие действия "диковатое общество" в ЕС толкнул Трамп, с приходом к власти которого желающая продолжать конфликт с Россией Европа "ощутила себя совершенно беспомощной", заметил эксперт."А они всерьез рассчитывают нас победить и забрать наши ресурсы", - заметил Шипилин.Но европейцы "сейчас не в лучшей форме" и "без США не рискнут воевать с Россией. Поэтому сегодня отчаявшаяся Европа показывает, что в своей борьбе готова "использовать любые инструменты", потому что ей не оставили выбора.Накануне, 31 марта, суд в Париже приговорил лидера партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен к лишению свободы на 4 года (два – условно и два – с электронным браслетом). Таким образом лидер крайне правых и самый популярный из возможных кандидатов в президенты Франции на выборах 2027 года потеряла возможность в них участвовать. Остальным двенадцати членам RN также вынесли обвинительный приговор, и они тоже не смогут избираться в органы власти любого уровня на протяжении ближайших пяти лет.Несколькими днями ранее суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул. Она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать "весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти" для прекращения политических репрессий" и ее освобождения.В феврале в Румынии арестовали и выдвинули обвинения кандидату в президенты страны Кэлину Джеорджеску, который выступает за добрые отношения с Москвой.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР Цветная революция в Турции на фоне переговоров РФ и США: что происходит
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франция, европа, политика, дональд трамп, в мире, мнения, павел шипилин
"Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа
Европа готовится к большой битве с Трампом – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым.
Суд над Марин Ле Пен во Франции показал, что либералы всей Европы не остановятся ни перед чем и переходят в атаку против новой власти США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По его мнению, "Европа деградировала окончательно и сейчас эпатирует своей деградацией", что доказывают и задержание отстраненного от выборов кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску, и суд над Марин Ле Пен во Франции.
Ситуация с Марин Ле Пен, по мнению эксперта, говорит о том, что Франция не против стать лидером антитрампистского движения. Но если и не возглавит его, то будет действовать, как и все либералы-глобалисты в Европе – против администрации США во главе с Дональдом Трампом, "двигаясь стройными сомкнутыми рядами".
"Ни один единомышленник не должен быть потерян, и ни один представитель оппозиции не должен быть допущен к власти. Они таким образом дают понять, что ни перед чем не остановятся. Европа становится недемократичной и очень агрессивной", – сказал Шипилин.
По его мнению, на очереди для публичной порки – первые лица Венгрии и Словакии, в частности премьеры Виктор Орбан и Роберт Фицо.
"Я полагаю, что Словакия и Венгрия тоже будут изгнаны. Потому что они эту картину единства очень здорово нарушают. Они трамписты, которых не должно быть в Евросоюзе. Не в том положении Европа, чтобы допустить какое-то инакомыслие", – пояснил Шипилин.
На такие действия "диковатое общество" в ЕС толкнул Трамп, с приходом к власти которого желающая продолжать конфликт с Россией Европа "ощутила себя совершенно беспомощной", заметил эксперт.
"А они всерьез рассчитывают нас победить и забрать наши ресурсы", - заметил Шипилин.
Но европейцы "сейчас не в лучшей форме" и "без США не рискнут воевать с Россией. Поэтому сегодня отчаявшаяся Европа показывает, что в своей борьбе готова "использовать любые инструменты", потому что ей не оставили выбора.
"И, по-моему, они все-таки рассчитывают сломать Трампа и делают все это целенаправленно. Трамп загнал их в угол, и они собираются взять реванш и переходят в атаку. Готовится битва с трампизмом", – резюмировал эксперт.
Накануне, 31 марта, суд в Париже приговорил
лидера партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен к лишению свободы на 4 года (два – условно и два – с электронным браслетом). Таким образом лидер крайне правых и самый популярный из возможных кандидатов в президенты Франции на выборах 2027 года потеряла возможность в них участвовать. Остальным двенадцати членам RN также вынесли обвинительный приговор, и они тоже не смогут избираться в органы власти любого уровня на протяжении ближайших пяти лет.
Несколькими днями ранее суд в Молдавии арестовал
главу Гагаузии Евгению Гуцул. Она обратилась
к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать "весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти" для прекращения политических репрессий" и ее освобождения.
В феврале в Румынии арестовали
и выдвинули обвинения кандидату в президенты страны Кэлину Джеорджеску, который выступает за добрые отношения с Москвой.
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