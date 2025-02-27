Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР
Евросоюз выделил деньги участникам протестов в Грузии – СВР
15:10 27.02.2025 (обновлено: 15:12 27.02.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию уличных протестов, призванных стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов". Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций", – цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что каждому из участников уличных акций планируется выплачивать до 120 евро в день. На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования антиправительственных выступлений из Европы прорабатывается вариант доставки в страну наличной валюты из посольств стран Евросоюза в Армении.
Кроме того ЕС готов платить блогерам в Грузии до 50 тысяч евро за антивластную повестку, чтобы сформировать протестные настроения среди грузинской молодежи.
14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Он официально вступил в должность 29 декабря. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция. Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.
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