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Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР
Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР
Представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию уличных протестов, призванных стать "доказательством... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:10
2025-02-27T15:12
грузия
новости
служба внешней разведки (свр)
европейский союз (ес)
россия
акции протеста в грузии
беспорядки в грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию уличных протестов, призванных стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов". Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.Уточняется, что каждому из участников уличных акций планируется выплачивать до 120 евро в день. На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования антиправительственных выступлений из Европы прорабатывается вариант доставки в страну наличной валюты из посольств стран Евросоюза в Армении.Кроме того ЕС готов платить блогерам в Грузии до 50 тысяч евро за антивластную повестку, чтобы сформировать протестные настроения среди грузинской молодежи.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Он официально вступил в должность 29 декабря. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция. Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Грузии депортировали участников протестов в ТбилисиУ Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение"Майдан" в Грузии: устоит ли правительство перед натиском оппозиции
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грузия, новости, служба внешней разведки (свр), европейский союз (ес), россия, акции протеста в грузии, беспорядки в грузии
Евросоюз финансирует протесты в Грузии – СВР

Евросоюз выделил деньги участникам протестов в Грузии – СВР

15:10 27.02.2025 (обновлено: 15:12 27.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента
Протесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию уличных протестов, призванных стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов". Об этом сказано в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций", – цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что каждому из участников уличных акций планируется выплачивать до 120 евро в день. На случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования антиправительственных выступлений из Европы прорабатывается вариант доставки в страну наличной валюты из посольств стран Евросоюза в Армении.
Кроме того ЕС готов платить блогерам в Грузии до 50 тысяч евро за антивластную повестку, чтобы сформировать протестные настроения среди грузинской молодежи.
14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Он официально вступил в должность 29 декабря. Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция. Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.
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ГрузияНовостиСлужба внешней разведки (СВР)Европейский Союз (ЕС)РоссияАкции протеста в ГрузииБеспорядки в Грузии
 
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