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Из Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси

Из Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Из Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси

Из Грузии за два месяца депортировали 91 участника акций протеста в Тбилиси, из них 25 иностранцев покинули страну принудительно. Об этом сообщили в МВД страны. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T14:52

2025-01-04T14:52

2025-01-04T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Из Грузии за два месяца депортировали 91 участника акций протеста в Тбилиси, из них 25 иностранцев покинули страну принудительно. Об этом сообщили в МВД страны.Отмечается, что среди выдворенных иностранцев были граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, Туркменистана и других стран."Среди депортированных есть граждане иностранных государств, которые участвовали в продолжающихся протестах в Тбилиси в ноябре-декабре этого года и были подвергнуты различным административным наказаниям - всего 25 человек", - сказано в сообщении. По данным правоохранителей, 10 иностранных граждан уже покинули территорию Грузии.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Он официально вступил в должность 29 декабря.Впервые в истории республики это происходило не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек, в заседании не участвовала оппозиция.Процесс выборов проходил на фоне акции протеста оппозиционеров перед зданием парламента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнениеЗурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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