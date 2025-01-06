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ВС РФ освободили Даченское в Донбассе

ВС РФ освободили Даченское в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.01.2025

ВС РФ освободили Даченское в Донбассе

Подразделения российских войск освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:37

2025-01-06T12:37

2025-01-06T12:40

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко. Также подразделения российских войск отразили 14 контратак формирований ВСУ.Как сообщалось, российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе. В ходе наступления российских войск противник потерял 80% личного состава - более 12 тыс. человек. Как отметил в Минобороны, взятие Курахово позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно Надия в ЛНР перешла под контроль российских войскВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)