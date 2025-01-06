https://crimea.ria.ru/20250106/vs-rf-osvobodili-dachenskoe-v-donbasse-1143123550.html
ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
ВС РФ освободили Даченское в Донбассе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:37
2025-01-06T12:37
2025-01-06T12:40
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко. Также подразделения российских войск отразили 14 контратак формирований ВСУ.Как сообщалось, российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе. В ходе наступления российских войск противник потерял 80% личного состава - более 12 тыс. человек. Как отметил в Минобороны, взятие Курахово позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно Надия в ЛНР перешла под контроль российских войскВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
Российские бойцы освободили населенный пункт Даченское в ДНР
12:37 06.01.2025 (обновлено: 12:40 06.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Даченское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Потери в живой силе и технике понесли несколько бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко. Также подразделения российских войск отразили 14 контратак формирований ВСУ.
Как сообщалось, российские военные взяли под контроль город Курахово в Донбассе. В ходе наступления российских войск противник потерял 80% личного состава - более 12 тыс. человек. Как отметил в Минобороны, взятие Курахово позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.
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