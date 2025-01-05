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Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:03
2025-01-05T14:03
2025-01-05T14:09
министерство обороны рф
курская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве добавили, что артиллерия и авиация группировки "Север" нанесла поражение штурмовой группе ВСУ.Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.За сутки на курском направлении потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49010 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, курская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно
ВСУ предприняли попытку контратаки в Курской области - Минобороны
14:03 05.01.2025 (обновлено: 14:09 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"5 января около 09:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что артиллерия и авиация группировки "Север" нанесла поражение штурмовой группе ВСУ.
Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
За сутки на курском направлении потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49010 военнослужащих.
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