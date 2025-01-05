https://crimea.ria.ru/20250105/popytka-kontrataki-vsu-v-kurskoy-oblasti---chto-izvestno-1143107515.html

Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно

Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Попытка контратаки ВСУ в Курской области - что известно

Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T14:03

2025-01-05T14:03

2025-01-05T14:09

министерство обороны рф

курская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в воскресенье предприняли попытку контратаки у хутора Бердин для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве добавили, что артиллерия и авиация группировки "Север" нанесла поражение штурмовой группе ВСУ.Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.За сутки на курском направлении потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения, 20 автомобилей и пять минометов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49010 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво