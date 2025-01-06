https://crimea.ria.ru/20250106/v-kerchi-spasayut-ptits-ot-mazuta-volontery-iz-raznykh-gorodov-rossii-1143132652.html
В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России - РИА Новости Крым, 06.01.2025
В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
В Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T19:01
2025-01-06T19:01
2025-01-06T19:01
керчь
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
птицы
олег каторгин
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.Он рассказал, что волонтеры, в том числе приехавшие из других городов России, работают круглосуточно. Для них выделили помещение по ул. Береговой, иногородних бесплатно разместили в хостеле и обеспечили горячим питанием. На сегодняшний день штаб насчитывает около 20 человек. Работают две группы: одна на береговой линии отлавливает пострадавших особей, другая работает на базе. Ночью за прошедшими обработку птицами также наблюдают. Каждой птице присваивается номер, заводится паспорт, в котором фиксируются все произведенные процедуры. "Работа штаба держится на волонтерах. При этом 90% из них - приезжие из городов Крыма, а также из Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов", - отметил Каторгин и призвал местных жителей помочь добровольцам в спасении пернатых.Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по адресу: г. Керчь, ул. Береговая, 2-10. тел.+7 978 036-68-59. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птицПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керчь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, олег каторгин, крым, новости крыма
В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
В Керчи спасают пострадавших от мазута птиц волонтеры из разных городов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.
Он рассказал, что волонтеры, в том числе приехавшие из других городов России, работают круглосуточно. Для них выделили помещение по ул. Береговой, иногородних бесплатно разместили в хостеле и обеспечили горячим питанием.
"Решен вопрос с утилизацией использованной, загрязненной мазутом, воды и погибших птиц. На данный момент штаб обеспечен наблюдением ветеринарного врача, в связи с увеличением числа пернатых, решается вопрос с дозакупкой бойлеров, сегодня организована транспортировка птиц в парк "Тайган" после оказания им первой помощи", - написал Каторгин в своем ТГ-канале.
На сегодняшний день штаб насчитывает около 20 человек.
Работают две группы: одна на береговой линии отлавливает пострадавших особей, другая работает на базе. Ночью за прошедшими обработку птицами также наблюдают. Каждой птице присваивается номер, заводится паспорт, в котором фиксируются все произведенные процедуры.
"Работа штаба держится на волонтерах. При этом 90% из них - приезжие из городов Крыма, а также из Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов", - отметил Каторгин и призвал местных жителей помочь добровольцам в спасении пернатых.
Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по адресу: г. Керчь, ул. Береговая, 2-10. тел.+7 978 036-68-59.
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