https://crimea.ria.ru/20250106/v-kerchi-spasayut-ptits-ot-mazuta-volontery-iz-raznykh-gorodov-rossii-1143132652.html

В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России

В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России - РИА Новости Крым, 06.01.2025

В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России

В Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти. Об этом сообщил мэр... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T19:01

2025-01-06T19:01

2025-01-06T19:01

керчь

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

птицы

олег каторгин

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143132759_6:0:1226:686_1920x0_80_0_0_c66b66173c9c68a360cf7cf59cb5312b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти. Об этом сообщил мэр города Олег Каторгин.Он рассказал, что волонтеры, в том числе приехавшие из других городов России, работают круглосуточно. Для них выделили помещение по ул. Береговой, иногородних бесплатно разместили в хостеле и обеспечили горячим питанием. На сегодняшний день штаб насчитывает около 20 человек. Работают две группы: одна на береговой линии отлавливает пострадавших особей, другая работает на базе. Ночью за прошедшими обработку птицами также наблюдают. Каждой птице присваивается номер, заводится паспорт, в котором фиксируются все произведенные процедуры. "Работа штаба держится на волонтерах. При этом 90% из них - приезжие из городов Крыма, а также из Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов", - отметил Каторгин и призвал местных жителей помочь добровольцам в спасении пернатых.Желающие присоединиться к волонтерскому движению могут обратиться по адресу: г. Керчь, ул. Береговая, 2-10. тел.+7 978 036-68-59. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птицПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

https://crimea.ria.ru/20250106/pochemu-otmytykh-ot-mazuta-ptits-nelzya-srazu-vypuskat-v-more-1143124052.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, олег каторгин, крым, новости крыма