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Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц
Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц
Орнитологи, ветеринары и руководители российских центров спасения птиц разработали правила выпуска реабилитированных после мазутных загрязнений птиц и живую... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T17:06
2025-01-06T17:06
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
экология
краснодарский край
кубань
новости
птицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Орнитологи, ветеринары и руководители российских центров спасения птиц разработали правила выпуска реабилитированных после мазутных загрязнений птиц и живую природу.Единые подходы к их спасению и реабилитации специалисты обсудили под руководством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галась, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Среди поднятых вопросов были сроки нахождения пернатых в центрах реабилитации, критерии выбора тех животных, которые уже могут выжить на воле, места, которые наилучшим образом подходят для выпуска и другие.Места же для выпуска определят коллегиально.Также приняли решение создать единый реестр поступающих птиц с присвоением каждой идентификационного номера и проработать необходимость окольцовывания птиц при их выпуске в природу, сообщают в оперштабе.Кроме того, специалисты предложили создать в Анапе частично или полностью государственный центр реабилитации птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.Как сообщалось, крымский сафари-парк "Тайган" приручил порядка 300 спасенных птиц со всего полуострова. Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночью
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, краснодарский край, кубань, новости, птицы
Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц

Орнитологи и ветеринары хотят создать в Анапе центр реабилитации птиц

17:06 06.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Орнитологи, ветеринары и руководители российских центров спасения птиц разработали правила выпуска реабилитированных после мазутных загрязнений птиц и живую природу.
Единые подходы к их спасению и реабилитации специалисты обсудили под руководством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галась, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Среди поднятых вопросов были сроки нахождения пернатых в центрах реабилитации, критерии выбора тех животных, которые уже могут выжить на воле, места, которые наилучшим образом подходят для выпуска и другие.
"Выпускать птиц в дикую природу можно не ранее чем через пять дней со времени, когда пернатых отмыли от нефтепродуктов и передали в центры реабилитации", - приняли единое решение на заседании.
Места же для выпуска определят коллегиально.
Также приняли решение создать единый реестр поступающих птиц с присвоением каждой идентификационного номера и проработать необходимость окольцовывания птиц при их выпуске в природу, сообщают в оперштабе.
Кроме того, специалисты предложили создать в Анапе частично или полностью государственный центр реабилитации птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
Как сообщалось, крымский сафари-парк "Тайган" приручил порядка 300 спасенных птиц со всего полуострова. Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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