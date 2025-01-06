https://crimea.ria.ru/20250106/uchenye-vyrabotali-pravila-vypuska-na-volyu-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-1143130282.html

Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц

Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц

Орнитологи, ветеринары и руководители российских центров спасения птиц разработали правила выпуска реабилитированных после мазутных загрязнений птиц и живую... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T17:06

2025-01-06T17:06

2025-01-06T17:06

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

экология

краснодарский край

кубань

новости

птицы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Орнитологи, ветеринары и руководители российских центров спасения птиц разработали правила выпуска реабилитированных после мазутных загрязнений птиц и живую природу.Единые подходы к их спасению и реабилитации специалисты обсудили под руководством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галась, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Среди поднятых вопросов были сроки нахождения пернатых в центрах реабилитации, критерии выбора тех животных, которые уже могут выжить на воле, места, которые наилучшим образом подходят для выпуска и другие.Места же для выпуска определят коллегиально.Также приняли решение создать единый реестр поступающих птиц с присвоением каждой идентификационного номера и проработать необходимость окольцовывания птиц при их выпуске в природу, сообщают в оперштабе.Кроме того, специалисты предложили создать в Анапе частично или полностью государственный центр реабилитации птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.Как сообщалось, крымский сафари-парк "Тайган" приручил порядка 300 спасенных птиц со всего полуострова. Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в мореМазут из Черного моря убирают даже ночью

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краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, краснодарский край, кубань, новости, птицы