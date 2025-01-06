https://crimea.ria.ru/20250106/pochemu-otmytykh-ot-mazuta-ptits-nelzya-srazu-vypuskat-v-more-1143124052.html
Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море
Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море
Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым директор парка... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T13:33
2025-01-06T13:33
2025-01-06T13:34
эксклюзивы риа новости крым
парк львов "тайган"
олег зубков
мнения
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
птицы
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121853_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_20517aeda458b1736dad1c8a122596c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков. Сейчас в белогорский "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута птиц со всего Крыма, в парке уже около 300 особей.Зубков объяснил, что в процессе ликвидации слоя нефтепродуктов с оперения полностью убирается жировой слой, который необходим водоплавающим для нормальной жизнедеятельности. Специалист отметил, что отмытую птицу нужно обязательно в течение какого-то времени оставить под наблюдением и "поставить на раскорм". "Понятно, что хочется выпустить быстрее, что нет условий для содержания тысяч пострадавших птиц, но выпуск (на волю) в моем понимании должен осуществляться только с предписанием контролирующих органов, прежде всего природоохранных. Также Россельхознадзор должен дать свое заключение. Сегодня выпускать птиц в неочищенное море, где "гуляют" пятна мазута – это преступление", - выразил свое мнение директор парка. Для облегчения сложившейся ситуации он предлагает выпускать отмытых птиц в открытые неглубокие лиманы, создавая там временные вольеры, где животные будут находиться под наблюдением специалистов, а также в обязательном порядке использовать мировой опыт, например, меры по спасению птиц при больших разливах нефтепродуктов танкеров у американских берегов Аляски. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уже свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья.В Крыму также развернуты штабы и центры по спасению птиц. Они организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут из Черного моря убирают даже ночьюНовые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в КрымуПод Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
https://crimea.ria.ru/20250105/v-krymu-razvernuli-tsentry-po-spaseniyu-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-1143110991.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/06/1143121853_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_319c48eb08d8d8cdf5435b58cadfa30f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парк львов "тайган", олег зубков, мнения, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, новости крыма, крым
Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море
Отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать обратно в море - директор "Тайгана" Зубков
13:33 06.01.2025 (обновлено: 13:34 06.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова.
Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым
директор парка львов "Тайган" Олег Зубков.
Сейчас в белогорский "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута
птиц со всего Крыма, в парке уже около 300 особей.
Зубков объяснил, что в процессе ликвидации слоя нефтепродуктов с оперения полностью убирается жировой слой, который необходим водоплавающим для нормальной жизнедеятельности.
"Жирный слой предохраняет их от переохлаждения и отталкивает воду. Если сразу отпустить обратно отмытых птиц, то они намокают, сразу получают термический удар и умирают в течение нескольких часов. Любой орнитолог скажет, что так нельзя. Здесь не все так просто", - сказал он.
Специалист отметил, что отмытую птицу нужно обязательно в течение какого-то времени оставить под наблюдением и "поставить на раскорм".
"Понятно, что хочется выпустить быстрее, что нет условий для содержания тысяч пострадавших птиц, но выпуск (на волю) в моем понимании должен осуществляться только с предписанием контролирующих органов, прежде всего природоохранных. Также Россельхознадзор должен дать свое заключение. Сегодня выпускать птиц в неочищенное море, где "гуляют" пятна мазута – это преступление", - выразил свое мнение директор парка.
Для облегчения сложившейся ситуации он предлагает выпускать отмытых птиц в открытые неглубокие лиманы, создавая там временные вольеры, где животные будут находиться под наблюдением специалистов, а также в обязательном порядке использовать мировой опыт, например, меры по спасению птиц при больших разливах нефтепродуктов танкеров у американских берегов Аляски.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уже свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья.
В Крыму также развернуты штабы и центры по спасению птиц
. Они организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: