https://crimea.ria.ru/20250106/pochemu-otmytykh-ot-mazuta-ptits-nelzya-srazu-vypuskat-v-more-1143124052.html

Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море

Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Почему отмытых от мазута птиц нельзя сразу выпускать в море

Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым директор парка... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T13:33

2025-01-06T13:33

2025-01-06T13:34

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разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс не простой и не быстрый, рассказал РИА Новости Крым директор парка львов "Тайган" Олег Зубков. Сейчас в белогорский "Тайган" везут пострадавших от разлива мазута птиц со всего Крыма, в парке уже около 300 особей.Зубков объяснил, что в процессе ликвидации слоя нефтепродуктов с оперения полностью убирается жировой слой, который необходим водоплавающим для нормальной жизнедеятельности. Специалист отметил, что отмытую птицу нужно обязательно в течение какого-то времени оставить под наблюдением и "поставить на раскорм". "Понятно, что хочется выпустить быстрее, что нет условий для содержания тысяч пострадавших птиц, но выпуск (на волю) в моем понимании должен осуществляться только с предписанием контролирующих органов, прежде всего природоохранных. Также Россельхознадзор должен дать свое заключение. Сегодня выпускать птиц в неочищенное море, где "гуляют" пятна мазута – это преступление", - выразил свое мнение директор парка. Для облегчения сложившейся ситуации он предлагает выпускать отмытых птиц в открытые неглубокие лиманы, создавая там временные вольеры, где животные будут находиться под наблюдением специалистов, а также в обязательном порядке использовать мировой опыт, например, меры по спасению птиц при больших разливах нефтепродуктов танкеров у американских берегов Аляски. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, уже свыше 5,6 тысячи птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из танкеров у Черноморского побережья.В Крыму также развернуты штабы и центры по спасению птиц. Они организованы в Керчи и Ленинском районе полуострова, в Феодосии, Судаке, Ялте и Алуште, также можно обратиться в Единую дежурную диспетчерскую службу в Бахчисарайском, Сакском районе и Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут из Черного моря убирают даже ночьюНовые пятна мазута обнаружили у бухты Капсель в КрымуПод Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег

https://crimea.ria.ru/20250105/v-krymu-razvernuli-tsentry-po-spaseniyu-postradavshikh-ot-mazuta-ptits-1143110991.html

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