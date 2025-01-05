https://crimea.ria.ru/20250105/pod-anapoy-est-ugroza-povtornykh-vybrosov-mazuta-na-bereg-1143113423.html

Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег

Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег

Облет береговой линии Анапы членами оперативного штаба Краснодарского края выявил мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль пляжей... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T19:23

2025-01-05T19:23

2025-01-05T19:23

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

краснодарский край

черное море

новости

экология

анапа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143113311_59:0:1030:546_1920x0_80_0_0_d7a01808ed029ddf53908318d2d28360.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Облет береговой линии Анапы членами оперативного штаба Краснодарского края выявил мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль пляжей региона, существует угроза повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Об этом сообщае оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. В контрольном облете территории приняли участие помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, глава Анапы Василий Швец, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина и замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Они осмотрели территорию от заповедника Малый Утриш до поселка Витязево. Информацию об этом передали в федеральный Минтранс, МЧС, а также в Морспасслужбу для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности. На основе облета проведут дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей. Также в воскресенье оперативный штаб провел дополнительный мониторинг акватории Анапы с катера."На протяжении 8 км от морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега", - сообщают специалисты. С помощью подводного дрона исследовали морское дно в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега. В толще воды также заметны небольшие фрагменты нефтепродуктов. По состоянию на середину дня 5 января больше 64 тысяч тонн замазученного грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаКогда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры

https://crimea.ria.ru/20250105/plyazhi-severnoy-storony-sevastopolya-bolshe-vsego-postradali-iz-za-mazuta-1143105190.html

краснодарский край

черное море

анапа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, черное море, новости, экология, анапа