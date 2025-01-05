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Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег
Облет береговой линии Анапы членами оперативного штаба Краснодарского края выявил мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль пляжей... РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T19:23
2025-01-05T19:23
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
черное море
новости
экология
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Облет береговой линии Анапы членами оперативного штаба Краснодарского края выявил мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль пляжей региона, существует угроза повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Об этом сообщае оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. В контрольном облете территории приняли участие помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, глава Анапы Василий Швец, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина и замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Они осмотрели территорию от заповедника Малый Утриш до поселка Витязево. Информацию об этом передали в федеральный Минтранс, МЧС, а также в Морспасслужбу для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности. На основе облета проведут дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей. Также в воскресенье оперативный штаб провел дополнительный мониторинг акватории Анапы с катера."На протяжении 8 км от морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега", - сообщают специалисты. С помощью подводного дрона исследовали морское дно в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега. В толще воды также заметны небольшие фрагменты нефтепродуктов. По состоянию на середину дня 5 января больше 64 тысяч тонн замазученного грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаУченые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазутаКогда поднимут затонувшие в Керченском проливе танкеры
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, черное море, новости, экология, анапа
Под Анапой есть угроза повторных выбросов мазута на берег

На Кубани существует угроза повторных выбросов мазутных пятен на берег

19:23 05.01.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайПятна мазута в море у берегов Анапы
Пятна мазута в море у берегов Анапы
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости Крым. Облет береговой линии Анапы членами оперативного штаба Краснодарского края выявил мелкие и обширные мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль пляжей региона, существует угроза повторных выбросов нефтепродуктов на берег. Об этом сообщае оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
В контрольном облете территории приняли участие помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, глава Анапы Василий Швец, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина и замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Они осмотрели территорию от заповедника Малый Утриш до поселка Витязево.

"Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии. Это сохраняет угрозу повторных выбросов на берег", - говорится в сообщении.

Информацию об этом передали в федеральный Минтранс, МЧС, а также в Морспасслужбу для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности. На основе облета проведут дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей.
Также в воскресенье оперативный штаб провел дополнительный мониторинг акватории Анапы с катера.
"На протяжении 8 км от морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега", - сообщают специалисты.
С помощью подводного дрона исследовали морское дно в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега. В толще воды также заметны небольшие фрагменты нефтепродуктов.
По состоянию на середину дня 5 января больше 64 тысяч тонн замазученного грунта вывезли на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский Анапы.

Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе

15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
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