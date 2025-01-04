https://crimea.ria.ru/20250104/uchenye-testiruyut-innovatsionnye-sposoby-ochistki-morya-i-plyazhey-ot-mazuta-1143095760.html
Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
В Анапе ученые из Сколково тестируют инновационный способ очистки берега и моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T18:49
2025-01-04T18:49
2025-01-04T18:49
анапа
кубань
краснодарский край
наука и технологии
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Анапе ученые из Сколково тестируют инновационный способ очистки берега и моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Как рассказал руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев, специалисты на протяжении недели проводят эксперименты по отсеву сухой фракции на пляже и по улавливанию мокрой фракции в прибрежной зоне. Основное отличие этого способа в том, что на сеть не налипает песок, и благодаря этому на переработку сразу отправляется готовый к вторичной переработке материал, пояснил ученый.Каляев отметил, что в понедельник специалисты института начнут эксперименты по задержанию частиц мазута в толще воды, что на данный момент является прорывной технологией."Сейчас мы находимся на стадии выбора предприятий, которые будут работать с первыми образцами загрязненных сетей и давать заключения о готовности принимать их с пляжей. Готовность уже выразили более 10 организаций", - подчеркнул Каляев.В субботу в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения новых выбросов мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазутаНа востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазутаЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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анапа, кубань, краснодарский край, наука и технологии, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, новости
Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
В Анапе ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Анапе ученые из Сколково тестируют инновационный способ очистки берега и моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.
Как рассказал руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев, специалисты на протяжении недели проводят эксперименты по отсеву сухой фракции на пляже и по улавливанию мокрой фракции в прибрежной зоне.
"Наше ноу-хау заключается в том, что если расстелить полипропиленовые сети, которые в основном используются для укрытия от солнца, в зоне, где есть активное движение воды, и подождать, то частицы мазута сами налипают на сеть. В самом начале экспериментов мы собрали около 150 квадратных метров сетей. Уже сейчас можно сказать, что эта технология очищает пляж на 100%", - сказал он.
Основное отличие этого способа в том, что на сеть не налипает песок, и благодаря этому на переработку сразу отправляется готовый к вторичной переработке материал, пояснил ученый.
Каляев отметил, что в понедельник специалисты института начнут эксперименты по задержанию частиц мазута в толще воды, что на данный момент является прорывной технологией.
"Сейчас мы находимся на стадии выбора предприятий, которые будут работать с первыми образцами загрязненных сетей и давать заключения о готовности принимать их с пляжей. Готовность уже выразили более 10 организаций", - подчеркнул Каляев.
На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута
после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.
Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.
Ситуация в Черном море после крушения танкеров
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов
, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией
с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
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