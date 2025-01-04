https://crimea.ria.ru/20250104/uchenye-testiruyut-innovatsionnye-sposoby-ochistki-morya-i-plyazhey-ot-mazuta-1143095760.html

Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута

Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Ученые тестируют инновационные способы очистки моря и пляжей от мазута

В Анапе ученые из Сколково тестируют инновационный способ очистки берега и моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T18:49

2025-01-04T18:49

2025-01-04T18:49

анапа

кубань

краснодарский край

наука и технологии

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Анапе ученые из Сколково тестируют инновационный способ очистки берега и моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Как рассказал руководитель группы проектов развития Сколковского института науки и технологий Владимир Каляев, специалисты на протяжении недели проводят эксперименты по отсеву сухой фракции на пляже и по улавливанию мокрой фракции в прибрежной зоне. Основное отличие этого способа в том, что на сеть не налипает песок, и благодаря этому на переработку сразу отправляется готовый к вторичной переработке материал, пояснил ученый.Каляев отметил, что в понедельник специалисты института начнут эксперименты по задержанию частиц мазута в толще воды, что на данный момент является прорывной технологией."Сейчас мы находимся на стадии выбора предприятий, которые будут работать с первыми образцами загрязненных сетей и давать заключения о готовности принимать их с пляжей. Готовность уже выразили более 10 организаций", - подчеркнул Каляев.В субботу в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения новых выбросов мазута.На восточном побережье Крыма 4 января обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии .протяженностью более 2 километров, и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обнаружили новые очаги выброса мазутаНа востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазутаЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутом

анапа

кубань

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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