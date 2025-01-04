https://crimea.ria.ru/20250104/na-vostoke-kryma-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1143087072.html

На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута

На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.01.2025

На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута

На восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T11:55

2025-01-04T11:55

2025-01-04T13:03

крым

керченский пролив

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

керчь

ленинский район

черное море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяПятно мазута из Керченского пролива дошло до СевастополяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии

крым

керченский пролив

керчь

ленинский район

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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