https://crimea.ria.ru/20250104/na-vostoke-kryma-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1143087072.html
На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута
На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 04.01.2025
На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута
На восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T11:55
2025-01-04T11:55
2025-01-04T13:03
крым
керченский пролив
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
керчь
ленинский район
черное море
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу.Ситуация в Черном море после крушения танкеровВ районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма мазутом загрязнено уже 18 км побережьяПятно мазута из Керченского пролива дошло до СевастополяВ Крыму снова выявили загрязнение мазутом на 3 километрах береговой линии
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крым, керченский пролив, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, керчь, ленинский район, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма, срочные новости крыма, экология
На востоке Крыма обнаружили новые выбросы мазута
В Крыму обнаружили новые выбросы мазута в селе Яковенково и в заповеднике Опукский
11:55 04.01.2025 (обновлено: 13:03 04.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. На восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе двух вновь выявленных участка выброса мазута в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров и️ в районе природного заповедника Опукский - более 4 километров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Всего в Крыму и Краснодарском крае собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта.
3 января мазутное пятно впервые было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту
Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Загрязнения были убраны в тот же день. Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу.
Ситуация в Черном море после крушения танкеров
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Минтранс России назвал точный объем нефтепродуктов
, попавших в море вследствие крушения танкеров "Волгонефть" – 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров.
В то же время катастрофа с танкерами стала первой в мире морской аварией
с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды.
Основной способ очистки – сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону, констатировали специалисты.
Сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
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