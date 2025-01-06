https://crimea.ria.ru/20250106/1102518057.html

Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян

Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян

Вечером 6 января миллионы верующих будут отмечать канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T11:31

2025-01-06T11:31

2025-01-06T11:31

новости

общество

история

рождество христово

традиции

новый год 2025

религия

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110251/79/1102517944_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f2067aae0719822b07b8b52b68a3ca69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Вечером 6 января миллионы верующих будут отмечать канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. Сочельник — заключительный день четырехнедельного Рождественского поста, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться. В этот пост не разрешается употреблять в пищу мясо, молоко (сливочное масло, сыр и другие молочные продукты), яйца. На некоторые продукты, например, рыбу, действует выборочный запрет, ее можно употреблять только по субботам и воскресеньям. О традициях Рождества и предшествующего ему Сочельника - в материале РИА Новости Крым. Подготовка к праздникуГотовиться к Рождеству наши предки начинали уже с 19 декабря — со Дня святителя Николая. Дети разучивали колядки, готовили костюмы, хозяйки убирали в доме и старались управиться до праздников со всеми делами: в рождественские две недели они не имели права ни шить, ни убирать.Кроме того, в эти дни нельзя было выносить мусор: считалось, что вместе с ним можно вынести благополучие и достаток, по той же причине хозяину предпочтительнее было не покидать свой дом.Рождеству предшествует Сочельник (6 января) – день подготовки к главному празднику. В народе его также называют "коляда" или "первая кутья". В древнеславянском языке "коляда" пошла от слова "коло" и означала "солнце". В Рождественский сочельник до "вечерней звезды", то есть до вечерних песнопений за Богослужением "Волхвы же со звездою путешествуют", ничего не ели и даже не садились за стол. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь сочиво (кутью) — постную кашу из зерен пшеницы или ячменя с медом и запивать ее взваром.Кутью готовила хозяйка обязательно в хорошем настроении. Пока стряпала, могла на ней гадать. Например, если во время приготовления раскололся горшок или каша поменяла цвет, ничего хорошего не жди. Кашу выбрасывали и готовили новую. На кутье гадали и на урожай: три раза подбрасывали кашу к потолку. Чем больше на нем останется зерен, тем богаче будет урожай. Приготовленное блюдо освящали в церкви и ставили дома в красный угол — самое важное место в любом славянском доме, где есть иконы и рушники.И только потом подавали кутью на стол вместе с 12 блюдами. В эту ночь столы покрывали сеном или соломой, что символизирует рождения Христа в хлеву. Все эти ритуалы означали проводы старого года и встречу нового, который открывает рождение Иисуса. После появления на небе первой звезды приступали к трапезе.На столе обязательно должны быть 12 блюд — олицетворение даров природы: воды, воздуха, земли. Перед трапезой читали молитву. Каждое блюдо нужно было попробовать, но не объедаться. Необходимо было оставить еду для усопших предков, которые могли прийти и угоститься. Поэтому на стол обязательно ставили дополнительный прибор.В Сочельник начинались колядки — хождение по домам с песнями. Колядующие просили угощение от хозяев дома, не поощрить их значило навлечь на свой дом несчастье. Переодевались в костюмы нечисти, чтобы отвлечь ее от себя и от своего дома. Всем, кто примерил на себя костюмы нечистых, необходимо было окунуться в Крещение, 19 января, в прорубь и таким образом смыть с себя все грехи и очиститься от скверны.СвяткиС не меньшим трепетом ждали Святки, особенно молодежь. Они продолжались с 7 по 19 января. На следующий день после Рождества принято было идти на праздничное богослужение, а после начиналось настоящее празднество, с катаниями на санях, хороводами и песнями. В Святки разрешалось гадать. Причем ворожить на суженого или урожай можно было каждый день. Считалось, что именно в эти дни нечистая сила открывает свои секреты и то, что нагадали или загадали, обязательно сбудется.Еще один главный вопрос, который интересовал наших предков, насколько будет богатым урожай. Обращали внимание и на народные приметы. Если иней на деревьях, значит, будет хороший урожай фруктов. Если на Рождество выпал снег, это тоже хороший знак — хорошие зерновые, хлеба.На время гадания снимали все обереги, девушки распускали волосы, что делало их уязвимыми. Однако, чтобы получить ответ на свой вопрос, нужно было чем-то пожертвовать.Одним из самых страшных гаданий, с помощью которого ворожили на судьбу, считалось гадание на зеркалах. В старину зеркалам приписывали магические свойства. Девушка уединялась в темной комнате между двух смотрящих друг на друга зеркал. В полночь она зажигала две свечи, расставленные по бокам от зеркал, произносила: "Суженый мой, ряженый, покажись мне" и начинала вглядываться в галерею отражений, надеясь увидеть своего жениха. Сидеть перед зеркалами можно было долго, а можно было увидеть суженого сразу.Святочные недели делились на две части. Первая — смешные (святые) вечера. Вторая – страшные вечера. В этот период нечистая сила заканчивает с шутками и приступает к темным делам. Нужно было вести себя осторожно, не оставлять воду открытой, иначе там может поселиться злой дух.По народным поверьям, чтобы отпугнуть нечисть, хозяевам дома нужно было обойти дом со свежеиспеченным хлебом, медом и маком. Также нечистая сила боялась чеснока. Его раскладывали по всем углам.А еще в эти дни обращали внимание на гостя, который первым переступит порог. Появление женщины не сулило ничего хорошего. Поэтому, чтобы избежать неприятностей в новом году, хозяева запускали в дом козу. Считалось, что это животное отпугивает нечистую силу и защищает дом от злых духов.

https://crimea.ria.ru/20241231/v-monastyre-sovetuyut-chto-prigotovit-veruyuschim-na-novyy-god-i-rozhdestvo-1133390423.html

https://crimea.ria.ru/20241231/narody-kryma-rasskazali-o-svoikh-novogodnikh-traditsiyakh-i-kukhne-1133824576.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, история, рождество христово, традиции, новый год 2025, религия, праздники и памятные даты