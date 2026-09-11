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В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
В Краснодарский край на впустили парию импортного риса, зараженного многоядной мухой-горбаткой. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T20:57
2026-09-11T20:57
2026-09-11T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарский край на впустили парию импортного риса, зараженного многоядной мухой-горбаткой. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, опасный груз был остановлен в морском пункте пропуска "Новороссийск".Эксперты проверили партию и подтвердили наличие живого вредителя.Всего с начала года в новороссийском пункте пропуска проконтролировано 367 партий риса общим объемом более 46 тысяч тонн, карантинные объекты выявляли трижды. Кроме многоядной мухи-горбатки, ранее были обнаружены капровый жук и коричнево-мраморный клоп. Во всех случаях зараженная продукция была обеззаражена.Уточняется также, что основными странами-поставщиками риса являются Индия – 42,9 тысяч тонн, Вьетнам – 1,6 тысяч тон и Турция – 1,4 тысячи тонн. Также осуществлялись поставки из Казахстана, Италии, Пакистана, Таиланда и Узбекистана.В Краснодарский край ранее не пустили более 20 тонн египетского винограда, зараженного карантинным вредителем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию запретят ввозить молочную продукцию из АрменииНа прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктовВ Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов
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краснодарский край, новости, россельхознадзор, продукты, индия, продовольственная безопасность
В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
Россельхознадзор на разрешил ввоз 54 тонн зараженного риса в Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарский край на впустили парию импортного риса, зараженного многоядной мухой-горбаткой. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, опасный груз был остановлен в морском пункте пропуска "Новороссийск".
"В ходе досмотра партии риса общим объемом 54 тонны, поступившей из Индии, был обнаружен карантинный фитосанитарный объект – многоядная муха-горбатка", – говорится в собщении.
Эксперты проверили партию и подтвердили наличие живого вредителя.
Всего с начала года в новороссийском пункте пропуска проконтролировано 367 партий риса общим объемом более 46 тысяч тонн, карантинные объекты выявляли трижды. Кроме многоядной мухи-горбатки, ранее были обнаружены капровый жук и коричнево-мраморный клоп. Во всех случаях зараженная продукция была обеззаражена.
Уточняется также, что основными странами-поставщиками риса являются Индия – 42,9 тысяч тонн, Вьетнам – 1,6 тысяч тон и Турция – 1,4 тысячи тонн. Также осуществлялись поставки из Казахстана, Италии, Пакистана, Таиланда и Узбекистана.
В Краснодарский край ранее не пустили более 20 тонн египетского винограда
, зараженного карантинным вредителем.
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