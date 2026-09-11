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Где заправиться в Севастополе в субботу
Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Где заправиться в Севастополе в субботу
В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:55
2026-09-11T21:55
2026-09-11T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском правительстве.Заправить газ пропан можно на АЗС на Городском шоссе и в баллоны, и в авто без ограничений без QR-кодов.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Поскольку топлива ограниченное количество, продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет.Также, разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов АИ-92, ДТ и ДТ NP.Кроме того, на семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 с лимитом 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.Губернатор уточнил, что поскольку топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов в пятницу началась с 21:00. По информации губернатора, если заявка подавалась, то она активная. Если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
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севастополь, новости севастополя, транспорт, правительство севастополя, топливо
Где заправиться в Севастополе в субботу
Бензин в Севастополе – где заправиться в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском правительстве.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров", – сказано в сообщении в канале в МАКС.
Заправить газ пропан можно на АЗС на Городском шоссе и в баллоны, и в авто без ограничений без QR-кодов.
Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.
Поскольку топлива ограниченное количество, продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет.
Также, разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов АИ-92, ДТ и ДТ NP.
Кроме того, на семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 с лимитом 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.
Губернатор уточнил, что поскольку топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.
Рассылка кодов в пятницу началась с 21:00. По информации губернатора, если заявка подавалась, то она активная. Если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.
В России создадут информационную систему мониторинга
ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.
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