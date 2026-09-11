Рейтинг@Mail.ru
Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-subbotu-1159312536.html
Где заправиться в Севастополе в субботу
Где заправиться в Севастополе в субботу - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Где заправиться в Севастополе в субботу
В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:55
2026-09-11T21:55
севастополь
новости севастополя
транспорт
правительство севастополя
топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском правительстве.Заправить газ пропан можно на АЗС на Городском шоссе и в баллоны, и в авто без ограничений без QR-кодов.Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.Поскольку топлива ограниченное количество, продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет.Также, разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов АИ-92, ДТ и ДТ NP.Кроме того, на семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 с лимитом 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.Губернатор уточнил, что поскольку топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.Рассылка кодов в пятницу началась с 21:00. По информации губернатора, если заявка подавалась, то она активная. Если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, транспорт, правительство севастополя, топливо
Где заправиться в Севастополе в субботу

Бензин в Севастополе – где заправиться в субботу

21:55 11.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу бензин трех видов можно будет купить по QR-коду, в свободной продаже появится дизельное топливо. Об этом сообщили в городском правительстве.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров", – сказано в сообщении в канале в МАКС.
Заправить газ пропан можно на АЗС на Городском шоссе и в баллоны, и в авто без ограничений без QR-кодов.
Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.
Поскольку топлива ограниченное количество, продавать бензин по кодам будут с 09:00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет.
Также, разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов АИ-92, ДТ и ДТ NP.
Кроме того, на семи АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 с лимитом 20 литров, по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Продавать бензин по кодам будут с 10:00 до 16:00.
Губернатор уточнил, что поскольку топлива ограниченное количество, то заправка в канистры запрещена.
Рассылка кодов в пятницу началась с 21:00. По информации губернатора, если заявка подавалась, то она активная. Если нет, то заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче.
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95
Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
305 тонн топлива поступило на заправки Крыма - где заправиться по 100 рублей
 
СевастопольНовости СевастополяТранспортПравительство СевастополяТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день
23:02Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
22:58Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
22:48Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
22:37Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
22:22Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
22:09ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
21:55Где заправиться в Севастополе в субботу
21:43В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек
21:40Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
21:28Путин встретился с премьер-министром Малайзии
21:13Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
21:10В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
21:07Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
20:57В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
20:47Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
20:37Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
20:24В России появится центр продвижения русского языка за границей
20:11Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
19:57Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
Лента новостейМолния