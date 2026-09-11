Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260911/v-krymu-poyavilsya-unikalnyy-tsentr-dlya-patsientov-s-metabolicheskim-sindromom-1159297786.html
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:10
2026-09-11T21:12
крым
минздрав крыма
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159297671_0:34:1920:1114_1920x0_80_0_0_aca766cb76d51703588710e02ee2aa92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Новый центр создан на базе Республиканского центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который уже три года работает в больнице имени Н. А. Семашко. Ранее прием в центре вели только врачи-кардиологи. Теперь подход мультидисциплинарный – на месте пациентам будут доступы эндокринолог, нефролог и невролог, уточнили в министерстве.Метаболический синдром – это комплекс нарушений, при котором у человека одновременно наблюдаются избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, а также изменения уровня холестерина и глюкозы в крови. Совокупность этих факторов значительно увеличивает риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому важно не просто лечить отдельные симптомы, а подходить к проблеме комплексно, уточнили в минздраве.Также ранее на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали лекарство от рака печениВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159297671_237:0:1860:1217_1920x0_80_0_0_19eef9c233efeddd196c562f48eef669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минздрав крыма, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом

В Крыму создан первый на юге России Центр метаболического здоровья

21:10 11.09.2026 (обновлено: 21:12 11.09.2026)
 
© Минздрав КрымаВ Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
© Минздрав Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

"Ключевым событием стало открытие Центра метаболического здоровья на базе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Он стал первым на юге России специализированным центром для пациентов с метаболическим синдромом", – говорится в сообщении.

Новый центр создан на базе Республиканского центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который уже три года работает в больнице имени Н. А. Семашко. Ранее прием в центре вели только врачи-кардиологи. Теперь подход мультидисциплинарный – на месте пациентам будут доступы эндокринолог, нефролог и невролог, уточнили в министерстве.
Метаболический синдром – это комплекс нарушений, при котором у человека одновременно наблюдаются избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, а также изменения уровня холестерина и глюкозы в крови. Совокупность этих факторов значительно увеличивает риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому важно не просто лечить отдельные симптомы, а подходить к проблеме комплексно, уточнили в минздраве.
Также ранее на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России разработали лекарство от рака печени
В Крыму повели уникальную операцию на легочной артерии
Крым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
 
КрымМинздрав КрымаОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день
23:02Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
22:58Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
22:48Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
22:37Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
22:22Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
22:09ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
21:55Где заправиться в Севастополе в субботу
21:43В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек
21:40Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
21:28Путин встретился с премьер-министром Малайзии
21:13Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
21:10В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
21:07Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
20:57В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
20:47Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
20:37Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
20:24В России появится центр продвижения русского языка за границей
20:11Сербия и Севастополь обсуждают сотрудничество в области науки и IT
19:57Политический режим в Киеве уйдет в небытие – Медведев
Лента новостейМолния