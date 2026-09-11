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В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма. РИА Новости Крым, 11.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.Новый центр создан на базе Республиканского центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который уже три года работает в больнице имени Н. А. Семашко. Ранее прием в центре вели только врачи-кардиологи. Теперь подход мультидисциплинарный – на месте пациентам будут доступы эндокринолог, нефролог и невролог, уточнили в министерстве.Метаболический синдром – это комплекс нарушений, при котором у человека одновременно наблюдаются избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, а также изменения уровня холестерина и глюкозы в крови. Совокупность этих факторов значительно увеличивает риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому важно не просто лечить отдельные симптомы, а подходить к проблеме комплексно, уточнили в минздраве.Также ранее на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали лекарство от рака печениВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
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В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
В Крыму создан первый на юге России Центр метаболического здоровья
21:10 11.09.2026 (обновлено: 21:12 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на базе больницы имени Н. А. Семашко создан Центр метаболического здоровья – первый на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
"Ключевым событием стало открытие Центра метаболического здоровья на базе Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко. Он стал первым на юге России специализированным центром для пациентов с метаболическим синдромом", – говорится в сообщении.
Новый центр создан на базе Республиканского центра управления сердечно-сосудистыми рисками, который уже три года работает в больнице имени Н. А. Семашко. Ранее прием в центре вели только врачи-кардиологи. Теперь подход мультидисциплинарный – на месте пациентам будут доступы эндокринолог, нефролог и невролог, уточнили в министерстве.
Метаболический синдром – это комплекс нарушений, при котором у человека одновременно наблюдаются избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, а также изменения уровня холестерина и глюкозы в крови. Совокупность этих факторов значительно увеличивает риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому важно не просто лечить отдельные симптомы, а подходить к проблеме комплексно, уточнили в минздраве.
Также ранее на базе Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко создан единственный в регионе кабинет экстракорпоральной гемокоррекции
, или как еще говорят врачи, терапевтического афереза. Благодаря этому очищение крови стало доступнее для жителей Крыма. Процедуру используют в комплексе к основному лечению миеломной болезни, рассеянного склероза, семейной гиперхолестеринемии, псориаза, подагры, сепсиса.
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