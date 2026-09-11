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Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
За день средства ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:13
2026-09-11T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. За день средства ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В четверг утром в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов.Также, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над регионом за сутки сбили 7 украинских БПЛА.По информации главы ЦИК России Эллы Памфиловой, в Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, самарская область, тульская область, пермский край, удмуртия, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников

Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников за день

21:13 11.09.2026 (обновлено: 21:16 11.09.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. За день средства ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В четверг утром в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над регионом за сутки сбили 7 украинских БПЛА.
По информации главы ЦИК России Эллы Памфиловой, в Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии.
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