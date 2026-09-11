https://crimea.ria.ru/20260911/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-sbili-67-bespilotnikov-1159311258.html

Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников

Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников

За день средства ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T21:13

2026-09-11T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. За день средства ПВО уничтожили 67 украинских БПЛА над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областей, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Крым и над акваторией Черного моря.В четверг утром в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отразили массированный удар СУ по Крыму и еще 16 регионов России. Были перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотных летательных аппаратов.Также, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над регионом за сутки сбили 7 украинских БПЛА.По информации главы ЦИК России Эллы Памфиловой, в Самарской области украинский беспилотник попал в здание территориальной избирательной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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