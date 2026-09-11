https://crimea.ria.ru/20260911/situatsiya-neprostaya--vlasti-otsenili-gotovnost-zaporozhskoy-oblasti-k-zime-1159297044.html
Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
В запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций. Об... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T22:37
2026-09-11T22:37
2026-09-11T22:37
евгений балицкий
отопительный сезон
отопление
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий по итогам рабочей встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным."Главный вопрос — готовность Запорожской области к отопительному периоду. Обговорили все, что касается электроснабжения, газоснабжения, работы котельных и тепловых сетей, реализации проектов по комплексному обновлению жилфонда. Ситуация непростая, но мы не сбавляем темпов", - написал Балицкий в МАКС.По его информации, к запуску отопления уже готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций.При этом запасы топлива пополняются в плановом порядке, добавил губернатор.Херсонская область готова к предстоящему отопительному сезону на 88%Ю проинформировали накануне местные власти.Также ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят до начала отопительного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямКрым готовится к отопительному сезону: почем угольВ городах Крыма капитально отремонтируют теплосети
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, отопительный сезон, отопление, запорожская область, новости
Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
В Запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 МКД и соцобъектов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. В запорожской области к запуску отопления готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий по итогам рабочей встречу с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
"Главный вопрос — готовность Запорожской области к отопительному периоду. Обговорили все, что касается электроснабжения, газоснабжения, работы котельных и тепловых сетей, реализации проектов по комплексному обновлению жилфонда. Ситуация непростая, но мы не сбавляем темпов", - написал Балицкий в МАКС.
По его информации, к запуску отопления уже готовы свыше 1800 многоквартирных домов и социальных объектов, а также порядка 4500 км инженерных коммуникаций.
При этом запасы топлива пополняются в плановом порядке, добавил губернатор.
Херсонская область готова
к предстоящему отопительному сезону на 88%Ю проинформировали накануне местные власти.
Также ранее сообщалось, что в Симферополе, Алуште и Керчи капитально отремонтируют
теплосети в 2028 году – соответствующая проектно-смертная документация на модернизацию ряда участков тепловых сетей здесь уже разработана.
Также модернизированные котельные в Белогорске и Ленинском районе Крыма, где сейчас активно ведутся работы, запустят
до начала отопительного сезона.
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