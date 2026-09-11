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В России появится центр продвижения русского языка за границей

В России появится центр продвижения русского языка за границей - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В России появится центр продвижения русского языка за границей

Единый центр по продвижению русского языка за рубежом будет создан в России. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина подготовлен Минобрнауки РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T20:24

2026-09-11T20:24

2026-09-11T20:24

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министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Единый центр по продвижению русского языка за рубежом будет создан в России. Соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина подготовлен Минобрнауки РФ, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.Документ разработан по поручению президента по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, нацелен на создание единой системы координации обучения, популяризации и продвижения русского языка за рубежом и объединит деятельность российских и зарубежных образовательных, научных и культурных организаций. В частности, центр будет выполнять экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, проводить работу по повышению квалификации преподавателей русского языка.Иностранных студентов Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского планируют поэтапно переводить на обучение на русском языке. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК, сообщали ранее в Госсовете Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине родителям пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатахКФУ может стать флагманом в обучении иностранных студентов русскому языкуДень русского языка – инфографика

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, русский язык, россия, в мире, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)