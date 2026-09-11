https://crimea.ria.ru/20260911/predlozhila-pachku-s-dengami-v-sevastopole-vypivshaya-avtoledi-khotela-podkupit-dps-1159291935.html

Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС

Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС

В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Она предложила инспектору 200 тысяч рублей в надежде на отказ от процедуры... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T20:47

2026-09-11T20:47

2026-09-11T20:47

севастополь

взятка

прокуратура города севастополя

новости севастополя

происшествия

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/61/1118196107_0:259:3067:1984_1920x0_80_0_0_dd1c0994d754faa86ea87de3d43fb136.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Она предложила инспектору 200 тысяч рублей в надежде на отказ от процедуры освидетельствования на алкогольное опьянение. Об этом сообщили в прокуратуре города.Установлено, что сотрудники дорожно-постовой службы остановили на проспекте Генерала Острякова автомобиль Changan, за рулем которого находилась жительница Севастополя с признаками опьянения. Не желая быть привлеченной к ответственности и проходить освидетельствование на состояние опьянения, она попыталась подкупить инспектора. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере. Женщину ждет суд. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, взятка, прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, общество