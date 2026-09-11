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Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Она предложила инспектору 200 тысяч рублей в надежде на отказ от процедуры... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T20:47
2026-09-11T20:47
севастополь
взятка
прокуратура города севастополя
новости севастополя
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Она предложила инспектору 200 тысяч рублей в надежде на отказ от процедуры освидетельствования на алкогольное опьянение. Об этом сообщили в прокуратуре города.Установлено, что сотрудники дорожно-постовой службы остановили на проспекте Генерала Острякова автомобиль Changan, за рулем которого находилась жительница Севастополя с признаками опьянения. Не желая быть привлеченной к ответственности и проходить освидетельствование на состояние опьянения, она попыталась подкупить инспектора. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере. Женщину ждет суд. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за попытку дать взятку в 1,2 млн сотруднику ФСБВ Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взяткуВ Севастополе пьяная автоледи везла "соль" и пыталась подкупить полицию
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96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, взятка, прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, общество
Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС

В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС

20:47 11.09.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках.
Женские руки в наручниках.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе женщина-водитель пойдет под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Она предложила инспектору 200 тысяч рублей в надежде на отказ от процедуры освидетельствования на алкогольное опьянение. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Установлено, что сотрудники дорожно-постовой службы остановили на проспекте Генерала Острякова автомобиль Changan, за рулем которого находилась жительница Севастополя с признаками опьянения. Не желая быть привлеченной к ответственности и проходить освидетельствование на состояние опьянения, она попыталась подкупить инспектора.
"Женщина демонстративно положила в пачку сигарет 200 тысяч рублей, поместив "подарочек" на панель коробки переключения передач служебного автомобиля. Но инспектор отказался от незаконного вознаграждения. Более того, позже при осмотре ее машины полицейские обнаружили наркотики", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере. Женщину ждет суд.
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СевастопольВзяткаПрокуратура города СевастополяНовости СевастополяПроисшествияОбщество
 
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