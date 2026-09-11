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Путин встретился с премьер-министром Малайзии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Путин встретился с премьер-министром Малайзии
Путин встретился с премьер-министром Малайзии - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин встретился с премьер-министром Малайзии
Россия ценит высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений с Малайзией. Товарооборот между странами за год вырос почти на 13%. Об этом сказал... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:28
2026-09-11T21:28
владимир путин (политик)
россия
саммит брикс в нью-дели
малайзия
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ценит высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений с Малайзией. Товарооборот между странами за год вырос почти на 13%. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.По его словам, высокая динамика контактов поддерживается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 12,9%, добавил президент России."Большое значение придаем совместной работе в сфере образования, науки, технологий, туризма", – подчеркнул Путин.Ранее президент России поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН. По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин рассказал о структурных изменениях в российской экономикеПутин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов
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владимир путин (политик), россия, саммит брикс в нью-дели, малайзия, сотрудничество
Путин встретился с премьер-министром Малайзии

Товарооборот между Россией и Малайзией вырос на 12,9% за год – Путин

21:28 11.09.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим (слева)
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим (слева) - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ценит высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений с Малайзией. Товарооборот между странами за год вырос почти на 13%. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.

"Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией. В следующем году исполнится 60 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и к этой дате мы подходим с хорошим позитивным опытом сотрудничества, серьезными заделами для его дальнейшего расширения", – отметил Путин.

По его словам, высокая динамика контактов поддерживается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 12,9%, добавил президент России.
"Большое значение придаем совместной работе в сфере образования, науки, технологий, туризма", – подчеркнул Путин.
Ранее президент России поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН. По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.
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