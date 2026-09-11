https://crimea.ria.ru/20260911/putin-vstretilsya-s-premer-ministrom-malayzii-1159311496.html

Путин встретился с премьер-министром Малайзии

Путин встретился с премьер-министром Малайзии - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин встретился с премьер-министром Малайзии

Россия ценит высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений с Малайзией. Товарооборот между странами за год вырос почти на 13%. Об этом сказал... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T21:28

2026-09-11T21:28

2026-09-11T21:28

владимир путин (политик)

россия

саммит брикс в нью-дели

малайзия

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ценит высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений с Малайзией. Товарооборот между странами за год вырос почти на 13%. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях саммита БРИКС.По его словам, высокая динамика контактов поддерживается по линии советов безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 12,9%, добавил президент России."Большое значение придаем совместной работе в сфере образования, науки, технологий, туризма", – подчеркнул Путин.Ранее президент России поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН. По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин рассказал о структурных изменениях в российской экономикеПутин: Россия и Египет продолжает реализацию крупных проектов

россия

малайзия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, саммит брикс в нью-дели, малайзия, сотрудничество