Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260912/Kakoy-segodnya-prazdnik-12-sentyabrya_-1118714557.html
Какой сегодня праздник: 12 сентября
Какой сегодня праздник: 12 сентября - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Какой сегодня праздник: 12 сентября
В этот день отмечается Международный День вязания крючком и День заглядывания в окна. 67 лет назад с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л",... РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T00:00
2026-09-12T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131330718_0:49:2396:1396_1920x0_80_0_0_65f6ee387b4ab7525bcb6ef235f85021.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В этот день отмечается Международный День вязания крючком и День заглядывания в окна. 67 лет назад с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л", впервые достигшая поверхности Луны, а шестью годами ранее состоялась церемония бракосочетания Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.Что празднуют в миреТрудно сказать, кто и когда придумал отмечать День заглядывания в окна. Однако любителей этого захватывающего занятия довольно много, а значит, у них сегодня есть повод повеселиться.А вот Международный день вязания крючком был придуман в 2007 году. Именно тогда один американский блогер, любитель такого вязания, провозгласил 12 сентября праздничным. Идею немедленно подхватили многочисленные поклонники этого вида прикладного творчества и с тех пор устраивают в этот день всевозможные тематические мастер-классы.По инициативе медицинского сообщества 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Сегодня мигрень – официально признанное неврологическое расстройство. Ей страдает примерно каждый седьмой житель планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь занимает 9-е место в списке причин нетрудоспособности населения.Еще сегодня можно отметить эфиопский Новый год, День семейного общения и День вкусняшки. Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра.Знаменательные даты311 лет назад в этот день Петр I запретил жителям столицы подбивать обувь скобами и гвоздями. Первые мостовые в городе были деревянными, и, чтобы сохранить их в целости, 12 сентября 1715 года правитель издал строжайший указ, который обещал всем нарушителям большие штрафы и даже каторгу.В 1910 году в Мюнхене впервые прозвучала "Симфония тысячи" Густава Малера для тысячи музыкантов – оркестра, двух смешанных хоров, детского хора и восьми солистов. Дирижировал сам автор, он специально для этого приехал в Мюнхен. В вокальных эпизодах использовались тексты из "Фауста" Гете. Симфония имела грандиозный успех, но общественного резонанса, на который рассчитывал Малер, не получила. Великий композитор, которому оставалось менее года жизни, считал это произведение лучшим из всего, что он создал.12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л". Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Луна-2", которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности. С тех пор между лунными кратерами Аристилл, Архимед и Автолик возвышаются два шаровых вымпела в форме футбольного мяча из нержавеющих пластин с изображением герба Советского Союза и надписью "СССР. Сентябрь 1959".А в 1953 году в церкви Святой Марии в Ньюпорте (США) состоялась торжественная церемония бракосочетания сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, которая позже покорила своей интеллигентностью, удивительной красотой и чувством стиля всех модниц планеты. Кстати, на церемонии присутствовали 750 гостей и 3 тысячи зевак.Кто родился в этот день12 сентября 1921 года в семье львовского врача по фамилии Лем родился мальчик, которого назвали Станиславом. Спустя годы он станет знаменитым писателем, сатириком, философом, фантастом и футурологом. Его книги переведены на 41 язык, проданы 30 млн экземпляров.В этот день в 1933 году на свет появилась будущая Народная артистка России Татьяна Доронина, сыгравшая Нюру в фильме "Три тополя на Плющихе". Кроме этой знаменитой работы Доронина снялась в 15 известных советских художественных фильмах и в стольких же документальных, сыграла огромное количество театральных ролей, является вокалисткой и писателем, а с 2014 года - президентом МХАТ им. Максима Горького и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".65 лет сегодня отмечает советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации Роза Хайруллина. Зрителю она запомнилась больше всего в роли взбалмошной старушки из комедийного сериала "Ольга".Еще в этот день родились скрипач, дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный деятель Ирина Роднина, советский и российский политик, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, французская певица Милен Фармер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131330718_0:0:2396:1797_1920x0_80_0_0_0896b46352c9133162667f5abd8a35bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 12 сентября

Что празднуют в России и в мире 12 сентября

00:00 12.09.2026
 
© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанкНачальник коллективной радиостанции "УАЗКАЕ" Московского городского радиоклуба А. Баранов и оператор Л. Еременко слушают позывные второй советской космической ракеты, запущенной 12 сентября 1959 года.
Начальник коллективной радиостанции УАЗКАЕ Московского городского радиоклуба А. Баранов и оператор Л. Еременко слушают позывные второй советской космической ракеты, запущенной 12 сентября 1959 года. - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
© РИА Новости . Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В этот день отмечается Международный День вязания крючком и День заглядывания в окна. 67 лет назад с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л", впервые достигшая поверхности Луны, а шестью годами ранее состоялась церемония бракосочетания Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.

Что празднуют в мире

Трудно сказать, кто и когда придумал отмечать День заглядывания в окна. Однако любителей этого захватывающего занятия довольно много, а значит, у них сегодня есть повод повеселиться.
А вот Международный день вязания крючком был придуман в 2007 году. Именно тогда один американский блогер, любитель такого вязания, провозгласил 12 сентября праздничным. Идею немедленно подхватили многочисленные поклонники этого вида прикладного творчества и с тех пор устраивают в этот день всевозможные тематические мастер-классы.
По инициативе медицинского сообщества 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Сегодня мигрень – официально признанное неврологическое расстройство. Ей страдает примерно каждый седьмой житель планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь занимает 9-е место в списке причин нетрудоспособности населения.
Еще сегодня можно отметить эфиопский Новый год, День семейного общения и День вкусняшки. Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра.

Знаменательные даты

311 лет назад в этот день Петр I запретил жителям столицы подбивать обувь скобами и гвоздями. Первые мостовые в городе были деревянными, и, чтобы сохранить их в целости, 12 сентября 1715 года правитель издал строжайший указ, который обещал всем нарушителям большие штрафы и даже каторгу.
В 1910 году в Мюнхене впервые прозвучала "Симфония тысячи" Густава Малера для тысячи музыкантов – оркестра, двух смешанных хоров, детского хора и восьми солистов. Дирижировал сам автор, он специально для этого приехал в Мюнхен. В вокальных эпизодах использовались тексты из "Фауста" Гете. Симфония имела грандиозный успех, но общественного резонанса, на который рассчитывал Малер, не получила. Великий композитор, которому оставалось менее года жизни, считал это произведение лучшим из всего, что он создал.
12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур вылетела советская ракета "Восток-Л". Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию (АМС) "Луна-2", которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности. С тех пор между лунными кратерами Аристилл, Архимед и Автолик возвышаются два шаровых вымпела в форме футбольного мяча из нержавеющих пластин с изображением герба Советского Союза и надписью "СССР. Сентябрь 1959".
А в 1953 году в церкви Святой Марии в Ньюпорте (США) состоялась торжественная церемония бракосочетания сенатора Джона Фицджеральда Кеннеди и Жаклин Ли Бувье, которая позже покорила своей интеллигентностью, удивительной красотой и чувством стиля всех модниц планеты. Кстати, на церемонии присутствовали 750 гостей и 3 тысячи зевак.

Кто родился в этот день

12 сентября 1921 года в семье львовского врача по фамилии Лем родился мальчик, которого назвали Станиславом. Спустя годы он станет знаменитым писателем, сатириком, философом, фантастом и футурологом. Его книги переведены на 41 язык, проданы 30 млн экземпляров.
В этот день в 1933 году на свет появилась будущая Народная артистка России Татьяна Доронина, сыгравшая Нюру в фильме "Три тополя на Плющихе". Кроме этой знаменитой работы Доронина снялась в 15 известных советских художественных фильмах и в стольких же документальных, сыграла огромное количество театральных ролей, является вокалисткой и писателем, а с 2014 года - президентом МХАТ им. Максима Горького и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
65 лет сегодня отмечает советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Татарстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации Роза Хайруллина. Зрителю она запомнилась больше всего в роли взбалмошной старушки из комедийного сериала "Ольга".
Еще в этот день родились скрипач, дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков, советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, российский общественный деятель Ирина Роднина, советский и российский политик, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, французская певица Милен Фармер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
23:20Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день
23:02Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
22:58Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
22:48Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
22:37Ситуация непростая – власти оценили готовность Запорожской области к зиме
22:22Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
22:09ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
21:55Где заправиться в Севастополе в субботу
21:43В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек
21:40Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
21:28Путин встретился с премьер-министром Малайзии
21:13Над Крымом и другими регионами России сбили 67 беспилотников
21:10В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромом
21:07Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
20:57В Краснодарский край не пустили партию импортного риса с мухой-горбаткой
20:47Предложила пачку с деньгами: в Севастополе выпившая автоледи хотела подкупить ДПС
20:37Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
20:24В России появится центр продвижения русского языка за границей
Лента новостейМолния