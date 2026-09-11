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Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
В пятницу вечером на полях саммита БРИКС в Индии президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф,... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T22:22
2026-09-11T22:22
2026-09-11T22:28
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу вечером на полях саммита БРИКС в Индии президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф, сообщили в Кремле.С российской стороны во встрече участвовали заместитель руководителя администрации президента, специальный представитель президента по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития Максим Орешкин, заместитель министра финансов Иван Чебесков и заместитель председателя Центрального банка Владимир Чистюхин.Путин отметил, что Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации, по основным, ключевым направлениям расширяет свою деятельность.Президент РФ поблагодарил за совместную работу и выразил надежду на то, что все договоренности не только будут исполняться, но также будут находиться новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента.Дилма Роуссефф отметила, что участие Российской Федерации в НБР чрезвычайно важно для укрепления Глобального Юга, а также для всей организации БРИКС.Глава НБР выразила надежду, что проекты, которые приняты внутри банка, пойдут на благо всех стран-партнеров, а также на благо России, в том числе и на благо всех остальных членов.Ранее президент России поблагодарил ЮАР за поддержку российских инициатив в ООН. По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.Также президент провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о структурных изменениях в российской экономикеПутин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореПутин и Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС
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владимир путин (политик), саммит брикс в нью-дели, в мире, финансы, политика
Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф
Владимир Путин провел встречу с главой Нового банка развития Роуссефф
22:22 11.09.2026 (обновлено: 22:28 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В пятницу вечером на полях саммита БРИКС в Индии президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф, сообщили в Кремле.
С российской стороны во встрече участвовали заместитель руководителя администрации президента, специальный представитель президента по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития Максим Орешкин, заместитель министра финансов Иван Чебесков и заместитель председателя Центрального банка Владимир Чистюхин.
Путин отметил, что Банк действует энергично, вносит свой существенный вклад в развитие организации, по основным, ключевым направлениям расширяет свою деятельность.
"Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников, а программы были бы шире и охватывали большее количество секторов экономики в странах – участницах БРИКС", – сказал Путин.
Президент РФ поблагодарил за совместную работу и выразил надежду на то, что все договоренности не только будут исполняться, но также будут находиться новые инструменты для активизации работы этого очень важного финансового инструмента.
Дилма Роуссефф отметила, что участие Российской Федерации в НБР чрезвычайно важно для укрепления Глобального Юга, а также для всей организации БРИКС.
"Я очень оптимистично смотрю на будущее, потому что мы предприняли некоторые шаги для того, чтобы решить трудности и глубокую несправедливость в отношении Российской Федерации со стороны банка. Потому что Российская Федерация всегда играла решающую роль и всегда была правильна в отношении банка", – сказала Роуссефф.
Глава НБР выразила надежду, что проекты, которые приняты внутри банка, пойдут на благо всех стран-партнеров, а также на благо России, в том числе и на благо всех остальных членов.
Ранее президент России поблагодарил ЮАР за поддержку
российских инициатив в ООН. По его словам, связи между Россией и ЮАР развиваются успешно, продвигается политический диалог, товарооборот растет и сейчас находится на хорошем уровне.
Также президент провел встречу
с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
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