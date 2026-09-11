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Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
Юный ученик Нахимовского военно-морского училища Николай Охременко представлен к награде МЧС России за помощь в тушении крупного лесного пожара у села Почтовое... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T22:58
2026-09-11T22:58
2026-09-11T22:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Юный ученик Нахимовского военно-морского училища Николай Охременко представлен к награде МЧС России за помощь в тушении крупного лесного пожара у села Почтовое в Бахчисарайском районе Крыма. Юноша отбивал от огня жилые дома наравне с профессионалами. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС РФ.Николай учится в 10 классе на 6-м учебном курсе. За проявленное мужество руководством Главного управления МЧС России по Республике Крым принято решение представить его к ведомственной награде – знаку "Юный спасатель" МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажкуЗа спасение утопающих детей подросток получит премию имени Кеосаяна"Папа, он вытекает": в Крыму братья-школьники спасли подростка после ДТП
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Отбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
Школьник представлен к награде МЧС РФ за помощь в тушении лесного пожара под Бахчисараем