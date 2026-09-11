https://crimea.ria.ru/20260911/v-dtp-v-arkhangelskoy-oblasti-pogibli-12-chelovek-1159312294.html

В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек

В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2026

В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек

12 человек, включая ребенка, погибли в ДТП с лесовозом, микроавтобусом и легковушкой в Холмогорском районе Архангельской области, еще восемь пострадали,... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T21:43

2026-09-11T21:43

2026-09-11T21:43

архангельская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. 12 человек, включая ребенка, погибли в ДТП с лесовозом, микроавтобусом и легковушкой в Холмогорском районе Архангельской области, еще восемь пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По информации МВД, авария произошла около 19:40 на 1180 километре автодороги "М-8 Холмогоры" на границе Холмогорского и Приморского округов.По предварительным данным, микроавтобус обгонял легковой автомобиль и столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом.На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-ВердеДТП в Крыму стало меньше - ГАИТенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето

архангельская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область