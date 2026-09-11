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В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек
В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек - РИА Новости Крым, 11.09.2026
В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек
12 человек, включая ребенка, погибли в ДТП с лесовозом, микроавтобусом и легковушкой в Холмогорском районе Архангельской области, еще восемь пострадали,... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:43
2026-09-11T21:43
архангельская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. 12 человек, включая ребенка, погибли в ДТП с лесовозом, микроавтобусом и легковушкой в Холмогорском районе Архангельской области, еще восемь пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.По информации МВД, авария произошла около 19:40 на 1180 километре автодороги "М-8 Холмогоры" на границе Холмогорского и Приморского округов.По предварительным данным, микроавтобус обгонял легковой автомобиль и столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом.На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Более 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-ВердеДТП в Крыму стало меньше - ГАИТенденция к снижению – сколько ДТП произошло в Крыму за лето
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РИА Новости Крым
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4.7
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353
60
архангельская область
В ДТП в Архангельской области погибли 12 человек

12 человек погибли в ДТП с лесовозом и микроавтобусом в Архангельской области

21:43 11.09.2026
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. 12 человек, включая ребенка, погибли в ДТП с лесовозом, микроавтобусом и легковушкой в Холмогорском районе Архангельской области, еще восемь пострадали, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"По предварительны данным, пострадало 20 человек, из них 12 погибли, в том числе один ребенок", – говорится в сообщении.
По информации МВД, авария произошла около 19:40 на 1180 километре автодороги "М-8 Холмогоры" на границе Холмогорского и Приморского округов.
По предварительным данным, микроавтобус обгонял легковой автомобиль и столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом.
На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Уточняются обстоятельства произошедшего.
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