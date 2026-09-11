https://crimea.ria.ru/20260911/vvod-evropeyskikh-voysk-na-ukrainu-budet-oznachat-voynu-s-rossiey--putin-1159313822.html

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин

Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед саммитом БРИКС в Нью-Дели. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T23:02

2026-09-11T23:02

2026-09-11T23:23

владимир путин (политик)

россия

украина

европа

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.Запад сразу поставил цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве, напомнил глава российского государства. И подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе – у Москвы нет оснований для конфликта с ЕС, все было решено по итогам Второй Мировой войны, а Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией.Население Европы осознает, что их руководители склоняют страны к войне с Россией – этим объясняются и недавние результаты партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ, отметил Путин. Президент РФ выразил мнение, что происходящее в ЕС стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики. А просчеты Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

европа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, украина, европа, европейский союз (ес)