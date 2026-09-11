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Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед саммитом БРИКС в Нью-Дели. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T23:02
2026-09-11T23:02
2026-09-11T23:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.Запад сразу поставил цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве, напомнил глава российского государства. И подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе – у Москвы нет оснований для конфликта с ЕС, все было решено по итогам Второй Мировой войны, а Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией.Население Европы осознает, что их руководители склоняют страны к войне с Россией – этим объясняются и недавние результаты партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ, отметил Путин. Президент РФ выразил мнение, что происходящее в ЕС стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики. А просчеты Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, украина, европа, европейский союз (ес)
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией – Путин
23:02 11.09.2026 (обновлено: 23:23 11.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.
"Сейчас они (Европа – ред.) говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", – сказал Путин журналистам.
Запад сразу поставил цель втащить Украину в НАТО после кровавого госпереворота в Киеве, напомнил глава российского государства. И подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать Европе – у Москвы нет оснований для конфликта с ЕС, все было решено по итогам Второй Мировой войны, а Европа сейчас подталкивает свои страны к войне с Россией.
Население Европы осознает, что их руководители склоняют страны к войне с Россией – этим объясняются и недавние результаты партии "Альтернатива для Германии" на выборах в ФРГ, отметил Путин. Президент РФ выразил мнение, что происходящее в ЕС стало результатом системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики. А просчеты Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев.
"Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом – это результат системных ошибок так называемого Запада, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики. Они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа. И, видимо, полагали, что им все позволено. И что они те, кто ошибок никогда не допускает. И эти ошибки начали увеличиваться, наращиваться как снежный ком", – сказал Путин.
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