https://crimea.ria.ru/20260911/faby-raznesli-punkt-vremennoy-dislokatsii-boevikov-v-khersonskoy-oblasti-1159285087.html

ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области

ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026

ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области

На право берегу Херсонской области прямым авиаударом полностью уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Вскрыл скопление живой силы и техники противника и... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T22:09

2026-09-11T22:09

2026-09-11T22:09

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видео

херсонская область

группировка войск "днепр"

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. На право берегу Херсонской области прямым авиаударом полностью уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Вскрыл скопление живой силы и техники противника и скорректировал по нему огонь расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны России.Координаты объекта оперативно передали на командный пункт группировки, где было принято решение нанести авиационный удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот боеприпас позволяет наносить точные удары с безопасных высот и расстояния, гарантировано уничтожая цели даже в сложных метеоусловиях, пояснили в оборонном ведомстве."По данным объективного контроля, в результате прямого попадания нескольких ФАБ с УМПК, пункт временной дислокации с личным составом и запасом материальных средств был полностью уничтожен. Противник понес серьезные потери", – добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВОПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской областиДроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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