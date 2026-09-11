https://crimea.ria.ru/20260911/faby-raznesli-punkt-vremennoy-dislokatsii-boevikov-v-khersonskoy-oblasti-1159285087.html
ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.09.2026
ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
На право берегу Херсонской области прямым авиаударом полностью уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Вскрыл скопление живой силы и техники противника и... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T22:09
2026-09-11T22:09
2026-09-11T22:09
министерство обороны рф
видео
херсонская область
группировка войск "днепр"
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. На право берегу Херсонской области прямым авиаударом полностью уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Вскрыл скопление живой силы и техники противника и скорректировал по нему огонь расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны России.Координаты объекта оперативно передали на командный пункт группировки, где было принято решение нанести авиационный удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот боеприпас позволяет наносить точные удары с безопасных высот и расстояния, гарантировано уничтожая цели даже в сложных метеоусловиях, пояснили в оборонном ведомстве."По данным объективного контроля, в результате прямого попадания нескольких ФАБ с УМПК, пункт временной дислокации с личным составом и запасом материальных средств был полностью уничтожен. Противник понес серьезные потери", – добавили в ведомстве.Накануне сообщалось, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ возле Орехова в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВОПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской областиДроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, видео, херсонская область, группировка войск "днепр", новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , видео
ФАБы разнесли пункт временной дислокации боевиков в Херсонской области
Прямым ударом ФАБа сожжен дотла пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. На право берегу Херсонской области прямым авиаударом полностью уничтожен пункт временной дислокации ВСУ. Вскрыл скопление живой силы и техники противника и скорректировал по нему огонь расчет разведывательного БПЛА подразделения беспилотных систем группировки войск "Днепр". Об этом сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы разведывательных БПЛА, в течение нескольких суток, фиксировали интенсивное перемещение живой силы и техники в районе многоэтажной застройки куда осуществлялся регулярный подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других материальных средств, вследствие чего было установлено, что в них размещен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ и склад материальных средств", – говорится в сообщении.
Координаты объекта оперативно передали на командный пункт группировки, где было принято решение нанести авиационный удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот боеприпас позволяет наносить точные удары с безопасных высот и расстояния, гарантировано уничтожая цели даже в сложных метеоусловиях, пояснили в оборонном ведомстве.
"По данным объективного контроля, в результате прямого попадания нескольких ФАБ с УМПК, пункт временной дислокации с личным составом и запасом материальных средств был полностью уничтожен. Противник понес серьезные потери", – добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось
, что артиллеристы Костромского полка ВДВ группировки "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Ранее подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск в составе группировки "Днепр" провели успешную
штурмовую операцию по захвату долговременного опорного пункта противника на Ореховском направлении в Запорожской области.Кроме того, операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации
ВСУ возле Орехова в Запорожской области.
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