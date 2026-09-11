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Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
На автозаправочных станциях Крыма продолжают действовать ограничения при заправке автомобилей. Топливо реализуется в объеме не более 20 литров на одну машину, а РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:40
2026-09-11T21:40
2026-09-11T21:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма продолжают действовать ограничения при заправке автомобилей. Топливо реализуется в объеме не более 20 литров на одну машину, а заправка в канистры приостановлена. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.В министерстве подчеркнули, что над решением проблемы нехватки в Крыму топлива работают федеральные и региональные власти.Ранее в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на ответы Роспотребнадзора в виртуальной приемной, в которых ведомство назвало неправомерным запрет на заправку топлива в канистры на АЗС. При этом отмечалось, что ГОСТ запрещает отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару, а в пластиковую можно лишь при наличии маркировки изготовителя. Уточнялось, что предостережение Роспотребнадзора является мерой профилактики нарушений.Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 сентября, 305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма. На 100 АЗС была организована реализация топлива по сниженным ценам – не выше 100 рублей за литр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, транспорт, топливо в крыму, минтопэнерго крыма
Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
Ограничения в Крыму при заправке авто на АЗС – что объяснили в Минтопэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма продолжают действовать ограничения при заправке автомобилей. Топливо реализуется в объеме не более 20 литров на одну машину, а заправка в канистры приостановлена. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики Крыма.
"В Республике Крым, в режиме ЧС регионального характера, ввиду поступления небольшого количества топлива на АЗС, продолжает действовать ограничение на реализацию топлива в количестве 20 литров на одно транспортное средство. Заправка топлива в канистры приостановлена до стабилизации обстановки", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что над решением проблемы нехватки в Крыму топлива работают федеральные и региональные власти.
Ранее в российских СМИ появились сообщения со ссылкой на ответы Роспотребнадзора в виртуальной приемной, в которых ведомство назвало неправомерным запрет на заправку топлива в канистры на АЗС. При этом отмечалось, что ГОСТ запрещает отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару, а в пластиковую можно лишь при наличии маркировки изготовителя. Уточнялось, что предостережение Роспотребнадзора является мерой профилактики нарушений.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 сентября, 305 тонн топлива поступило на автозаправочные станции Крыма
. На 100 АЗС была организована реализация топлива по сниженным ценам – не выше 100 рублей за литр.
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