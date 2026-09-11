https://crimea.ria.ru/20260911/putin-na-sammite-briks-i-sokhranenie-klyuchevoy-stavki-14-glavnoe-za-den-1159306024.html

Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день

Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T23:20

2026-09-11T23:20

2026-09-11T23:20

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0b/1159307317_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_c6be8adb732122b8aad9fb01d167bbfd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ и предприниматели города-героя получат отсрочку по страховым взносам. Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар. Связь 5G запущена в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин на полях БРИКСВ пятницу президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС.В ходе визита в Индию президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе. Лидеры также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.Владимир Путин на саммите БРИКС рассказал о структурных изменениях в российской экономике. Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес.Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.Также Путин встретился с премьер-министром Малайзии и главой Нового банка развития.Ключевая ставка на уровне 14%Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина опровергла дефицит наличности в России. При этом, по словам главы ЦБ, норма сбережений россиян постепенно снижается, но остается достаточно высокой. Центрбанк не видит рисков в этом секторе.Также Набиуллина отметила, что часть россиян столкнулась с проблемами при запуске цифрового рубля. Однако эти трудности оперативно устранялись. Массовое внедрение цифрового рубля началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года.Помощь бизнесу СевастополяПредприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. Заявку можно подать до 15 декабря 2026 года через региональный портал государственных услуг.Также единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Для получения выплаты необходимо соблюсти ряд условий.Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат.Поезд из Адлера в Симферополь пустят через КраснодарПоезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Маршрут поезда изменится с октября. В составе будут одноэтажные вагоны – плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан.Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. 21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.В 16 городах России запущена связь 5GПо поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек.В Минцифры РФ сообщили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260911/vvod-evropeyskikh-voysk-na-ukrainu-budet-oznachat-voynu-s-rossiey--putin-1159313822.html

https://crimea.ria.ru/20260911/tsifrovoy-rubl--kak-im-polzovatsya-i-v-chem-vygoda-1159287191.html

https://crimea.ria.ru/20260911/v-krymu-24-000-roditeley-poluchili-semeynye-vyplaty-na-pochti-700-mln-rubley-1159272352.html

https://crimea.ria.ru/20260911/12-mezhdunarodnykh-missiy-nablyudateley-budut-sledit-za-vyborami-v-rossii-1159289348.html

https://crimea.ria.ru/20260911/aksenov-vruchil-orden-kollektivu-vostochno-krymskogo-muzeya-zapovednika-1159294438.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день