Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14%: главное за день
Путин на саммите БРИКС и сохранение ключевой ставки 14% – главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Севастопольские предприятия получили первые выплаты по три МРОТ и предприниматели города-героя получат отсрочку по страховым взносам. Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар. Связь 5G запущена в России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Путин на полях БРИКС
В пятницу президент России Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, во время которого он примет участие в 18-м саммите БРИКС.
В ходе визита в Индию президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в Черноморском регионе. Лидеры также обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Владимир Путин на саммите БРИКС рассказал о структурных изменениях в российской экономике. Глава государства подчеркнул, что в сложных условиях Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес.
Путин поблагодарил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) за поддержку российских инициатив в ООН. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.
Крупные проекты России и Египта реализуются по плану, несмотря на сложности. Об этом президент РФ заявил в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита БРИКС в Индии.
Также Путин встретился с премьер-министром Малайзии и главой Нового банка развития.
Ключевая ставка на уровне 14%
Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Банк России заверил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина опровергла дефицит наличности в России. При этом, по словам главы ЦБ, норма сбережений россиян постепенно снижается, но остается достаточно высокой. Центрбанк не видит рисков в этом секторе.
Также Набиуллина отметила, что часть россиян столкнулась с проблемами при запуске цифрового рубля. Однако эти трудности оперативно устранялись. Массовое внедрение цифрового рубля началось в РФ с 1 сентября текущего года, когда в силу вступил закон, принятый летом 2025 года.
Помощь бизнесу Севастополя
Предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов. Заявку можно подать до 15 декабря 2026 года через региональный портал государственных услуг.
Также единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Для получения выплаты необходимо соблюсти ряд условий.
Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат.
Поезд из Адлера в Симферополь пустят через Краснодар
Поезд №315/316 "Таврия" сообщением Адлер – Симферополь будет ходить через Краснодар. Маршрут поезда изменится с октября. В составе будут одноэтажные вагоны – плацкартные, купейные, СВ и вагон-ресторан.
Ранее сообщалось, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 14 сентября включительно. 21 августа компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 31 августа включительно. Сейчас ограничение продлили.
В 16 городах России запущена связь 5G
По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек.
В Минцифры РФ сообщили, что объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов.