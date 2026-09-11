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Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
Статистика потребления алкоголя в Крыму зависит от количества приезжающих на отдых людей. Об этом во Всероссийский день трезвости в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T21:07
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здоровье
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Статистика потребления алкоголя в Крыму зависит от количества приезжающих на отдых людей. Об этом во Всероссийский день трезвости в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.К большому сожалению, добавила Мария Шоренко, отдых у соотечественников ассоциируется с употреблением алкоголя, иногда в очень больших количествах."Здесь кроется то, с чем надо работать. Причем всем. Изменить каким-то образом менталитет бывает достаточно сложно, и менять это нужно с детства, тогда будут какие-то положительные тенденции. Поэтому сейчас очень важно проводить профилактику с родителями и с детьми, начиная с достаточно юного возраста", – подчеркнула собеседница.Психиатр-нарколог при этом акцентировала внимание на том, что рассказывать о вреде алкоголя детям не так действенно, как показывать собственным примером позитивный образ жизни без спиртного."Чем более юный возраст, тем меньше нужно говорить о том, как плохо употреблять, и лучше всего говорить, как хорошо без этого. Иными словами, все меры, которые направлены на занятость, на культурный досуг, на формирование положительного мировоззрения, положительного примера, то есть и с родителями в том числе, в призму их влияния на детей. Чаще всего дети видят и слышат то, что вы делаете, и копируют. Но ни в коем случае не рассказывайте им "страшилки". Нужна первичная позитивная профилактика", – обратила внимание гостья студии.Главными факторами профилактики алкоголизма Мария Шоренко назвала диспансеризацию среди взрослого населения и активную внеурочную занятость среди детей."На самом деле во время профилактических медицинских мероприятий выявляются первые "звоночки" хронического потребления алкоголя и других психоактивных веществ. Выявляются проблемы с печенью, сердцем и так далее", – пояснила специалист.Также, заметила собеседница, положительно сказывается на неупотреблении спиртсодержащих напитков наличие у человека хобби, которое бы давало возможность проводить время вне работы вместе со своими близкими и друзьями."Для более младшего возраста, несовершеннолетних детей, в первую очередь важна внеурочная занятость. Не просто какой-то "перегруз", а то, что интересно. Как правило, интересы начинают проявляться с помощью родителей достаточно рано. Но здесь важно поддержать стабильность занятий, потому что именно стабильность дает хорошие результаты и в дальнейшем в организации личного пространства, не физического, а именно социального, психологического пространства, и позволяет человеку не употреблять алкоголь", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему возникает алкогольная зависимость и как спастисьВ Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизма"Наливайки" под запретом: Госдума приняла закон
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здоровье, совет эксперта, общество, алкоголь
Всероссийский день трезвости: часто ли крымчане страдают алкоголизмом
Каждый житель Крыма в среднем выпивает не менее восьми литров спиртного в год – нарколог
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
Статистика потребления алкоголя в Крыму зависит от количества приезжающих на отдых людей. Об этом во Всероссийский день трезвости в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе "Крымского научно-практического центра наркологии", главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шоренко.
"Если брать чисто статистические данные, то я бы учитывала не количество людей с установленным диагнозом алкоголизм, а количество литров спирта, выпитого каждым жителем региона за определенный период времени. Потому что именно по этой цифре мы находимся не в лучших показателях. На каждого жителя Крыма, вне зависимости от того, пьет он или нет, приходится в год не меньше восьми литров", – рассказала спикер.
К большому сожалению, добавила Мария Шоренко, отдых у соотечественников ассоциируется с употреблением алкоголя, иногда в очень больших количествах.
"Здесь кроется то, с чем надо работать. Причем всем. Изменить каким-то образом менталитет бывает достаточно сложно, и менять это нужно с детства, тогда будут какие-то положительные тенденции. Поэтому сейчас очень важно проводить профилактику с родителями и с детьми, начиная с достаточно юного возраста", – подчеркнула собеседница.
Психиатр-нарколог при этом акцентировала внимание на том, что рассказывать о вреде алкоголя детям не так действенно, как показывать собственным примером позитивный образ жизни без спиртного.
"Чем более юный возраст, тем меньше нужно говорить о том, как плохо употреблять, и лучше всего говорить, как хорошо без этого. Иными словами, все меры, которые направлены на занятость, на культурный досуг, на формирование положительного мировоззрения, положительного примера, то есть и с родителями в том числе, в призму их влияния на детей. Чаще всего дети видят и слышат то, что вы делаете, и копируют. Но ни в коем случае не рассказывайте им "страшилки". Нужна первичная позитивная профилактика", – обратила внимание гостья студии.
Главными факторами профилактики алкоголизма Мария Шоренко назвала диспансеризацию среди взрослого населения и активную внеурочную занятость среди детей.
"На самом деле во время профилактических медицинских мероприятий выявляются первые "звоночки" хронического потребления алкоголя и других психоактивных веществ. Выявляются проблемы с печенью, сердцем и так далее", – пояснила специалист.
Также, заметила собеседница, положительно сказывается на неупотреблении спиртсодержащих напитков наличие у человека хобби, которое бы давало возможность проводить время вне работы вместе со своими близкими и друзьями.
"Для более младшего возраста, несовершеннолетних детей, в первую очередь важна внеурочная занятость. Не просто какой-то "перегруз", а то, что интересно. Как правило, интересы начинают проявляться с помощью родителей достаточно рано. Но здесь важно поддержать стабильность занятий, потому что именно стабильность дает хорошие результаты и в дальнейшем в организации личного пространства, не физического, а именно социального, психологического пространства, и позволяет человеку не употреблять алкоголь", – подытожила эксперт.
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