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Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны

Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны

В Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T20:37

2026-09-11T20:37

2026-09-11T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Задержание фигуранта прошло в рамках комплексной оперативно‑профилактической операции "Мак". В ходе обыска в квартире призреваемого силовики нашли две сумки и картонную коробку с коноплей. Общий вес изъятого составил около пяти килограммов, рассказали в МВД.При этом сам задержанный не стал отрицать вину. По его словам, он работал разнорабочим на стройке неподалеку от одного из сел Симферопольского района. Там он заметил дикорастущий куст конопли. Вернулся к нему ночью сорвал и планировал высушить для личных нужд.Ранее также в ходе операции "Мак" в Раздольненском районе Крыма правоохранители изъяли у местной жительницы высушенную наркотическую траву.А в Севастополе сотрудники полиции задержали 60-летнего местного жителя, вырастившего более 100 кустов конопли на своем приусадебном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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