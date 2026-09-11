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Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
В Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T20:37
2026-09-11T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Задержание фигуранта прошло в рамках комплексной оперативно‑профилактической операции "Мак". В ходе обыска в квартире призреваемого силовики нашли две сумки и картонную коробку с коноплей. Общий вес изъятого составил около пяти килограммов, рассказали в МВД.При этом сам задержанный не стал отрицать вину. По его словам, он работал разнорабочим на стройке неподалеку от одного из сел Симферопольского района. Там он заметил дикорастущий куст конопли. Вернулся к нему ночью сорвал и планировал высушить для личных нужд.Ранее также в ходе операции "Мак" в Раздольненском районе Крыма правоохранители изъяли у местной жительницы высушенную наркотическую траву.А в Севастополе сотрудники полиции задержали 60-летнего местного жителя, вырастившего более 100 кустов конопли на своем приусадебном участке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор судаВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Крыму двое москвичей организовали наркошоп
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РИА Новости Крым
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Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны

В Крыму за хранение пяти килограммов наркотиков задержан 20-летний мужчина

20:37 11.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен– РИА Новости Крым. В Симферополе 20-летний мужчина задержан за хранение дома пяти килограммов марихуаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Благодаря четкой работе оперативников и грамотной реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России "Симферополь" задержали 20‑летнего местного жителя. Молодой человек подозревался в незаконном хранении наркотических веществ – и подозрения полностью подтвердились", – говорится в сообщении.

Задержание фигуранта прошло в рамках комплексной оперативно‑профилактической операции "Мак". В ходе обыска в квартире призреваемого силовики нашли две сумки и картонную коробку с коноплей. Общий вес изъятого составил около пяти килограммов, рассказали в МВД.
При этом сам задержанный не стал отрицать вину. По его словам, он работал разнорабочим на стройке неподалеку от одного из сел Симферопольского района. Там он заметил дикорастущий куст конопли. Вернулся к нему ночью сорвал и планировал высушить для личных нужд.

"Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – отметили в ведомстве.

Ранее также в ходе операции "Мак" в Раздольненском районе Крыма правоохранители изъяли у местной жительницы высушенную наркотическую траву.
А в Севастополе сотрудники полиции задержали 60-летнего местного жителя, вырастившего более 100 кустов конопли на своем приусадебном участке.
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