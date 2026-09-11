https://crimea.ria.ru/20260911/investory-vlozhili-v-razvitie-khersonschiny-okolo-3-milliardov-rubley-1159308167.html

Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей

Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026

Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей

Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Благодаря чему в бюджеты всех уровней региона поступило около 250 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 11.09.2026

2026-09-11T22:48

2026-09-11T22:48

2026-09-11T22:48

херсонская область

новости

владимир сальдо

инвестиции

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Благодаря чему в бюджеты всех уровней региона поступило около 250 миллионов рублей налогов, сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.По данным главы региона, в регионе действуют 19 инвестиционных соглашений. Среди проектов – строительство нового жилья и другие объекты, которые постепенно появляются в области.К примеру в Геническе строятся жилые комплексы "Матрешки" и проект компании "РСК-Херсонстрой" общей площадью более 37 тысяч квадратных метров. В Скадовске готовится большой жилой квартал на 131 тысячу квадратов.По данным издания, в бюджеты всех уровней поступило около 250 миллионов рублей налогов, создано 56 рабочих мест.Ранее сообщалось, что в Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и ДжанкоемХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоВ Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья

херсонская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, владимир сальдо, инвестиции, новые регионы россии