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Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
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Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 11.09.2026
Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей
Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Благодаря чему в бюджеты всех уровней региона поступило около 250 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 11.09.2026
2026-09-11T22:48
2026-09-11T22:48
херсонская область
новости
владимир сальдо
инвестиции
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Благодаря чему в бюджеты всех уровней региона поступило около 250 миллионов рублей налогов, сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.По данным главы региона, в регионе действуют 19 инвестиционных соглашений. Среди проектов – строительство нового жилья и другие объекты, которые постепенно появляются в области.К примеру в Геническе строятся жилые комплексы "Матрешки" и проект компании "РСК-Херсонстрой" общей площадью более 37 тысяч квадратных метров. В Скадовске готовится большой жилой квартал на 131 тысячу квадратов.По данным издания, в бюджеты всех уровней поступило около 250 миллионов рублей налогов, создано 56 рабочих мест.Ранее сообщалось, что в Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и ДжанкоемХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоВ Херсонской области планируют построить не менее 5 млн "квадратов" жилья
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херсонская область, новости, владимир сальдо, инвестиции, новые регионы россии
Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублей

В Херсонской области действует 19 инвестсоглашений на 3 миллиарда рублей

22:48 11.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСтроительство жилья
Строительство жилья
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Благодаря чему в бюджеты всех уровней региона поступило около 250 миллионов рублей налогов, сообщает ТРК "Таврия" со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
По данным главы региона, в регионе действуют 19 инвестиционных соглашений. Среди проектов – строительство нового жилья и другие объекты, которые постепенно появляются в области.
К примеру в Геническе строятся жилые комплексы "Матрешки" и проект компании "РСК-Херсонстрой" общей площадью более 37 тысяч квадратных метров. В Скадовске готовится большой жилой квартал на 131 тысячу квадратов.
По данным издания, в бюджеты всех уровней поступило около 250 миллионов рублей налогов, создано 56 рабочих мест.

"Следом за крупными инвесторами будем вовлекать малый и средний бизнес – в сферу услуг, торговлю и обслуживание новых объектов. Это даст больше возможностей для занятости и развития предпринимательства", – отметил Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области завершили капремонт 20-километрового участка трассы "Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь", связывающий новый российский регион с Крымом.
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Херсонская областьНовостиВладимир СальдоИнвестицииНовые регионы России
 
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