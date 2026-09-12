https://crimea.ria.ru/20260912/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1159278151.html

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 12.09.2026

Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу

обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.09.2026

2026-09-12T00:01

2026-09-12T00:01

2026-09-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260911/barkhatnyy-sezon-s-zayavkoy-na-leto-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1159304965.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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