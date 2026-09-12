https://crimea.ria.ru/20260912/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1159278151.html
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 12.09.2026
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.09.2026
2026-09-12T00:01
2026-09-12T00:01
2026-09-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу до +31 градуса и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода, обусловленная областью повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Минимальные температуры воздуха ночью составят +8…+13, на южном и восточном побережье до +20 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 2-7 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +26...+28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +15 до +20 ночью, а днем поднимутся до +25...+29 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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