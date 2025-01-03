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В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту - РИА Новости Крым, 03.01.2025
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T20:31
2025-01-03T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщил ранее губернатор.Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута: в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу, пока помощь волонтеров не требуется, сообщил он.В государственном ветеринарном центре Севастополя развернут пункт приема птиц, пострадавших от мазута. Сегодня в него доставлены три птицы. Продолжается мониторинг побережья и ситуации, отметил губернатор. При обнаружении мазута или птицы в нефтепродуктах следует звонить на номер 112, отметил он.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://crimea.ria.ru/20250103/pyatno-mazuta-iz-kerchenskogo-proliva-doshlo-do-sevastopolya-1143077510.html
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту

В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту

20:31 03.01.2025 (обновлено: 20:47 03.01.2025)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЯхты на причале
Яхты на причале
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Обнаруженное у входа в балаклавскую бухту пятно мазута убрано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Мазутное пятно впервые обнаружено на входе в Балаклавскую бухту Севастополя, также были обнаружены птицы в мазуте, сообщил ранее губернатор.
"Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя. На место также выезжали ГУ МЧС, представители Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля для оценки ситуации", - написал Развозжаев в Telegram-канале.
Также на пляже "Серебряный" в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута: в водорослях и на камнях. Пляж уберут сотрудники Севприроднадзора в субботу, пока помощь волонтеров не требуется, сообщил он.
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В государственном ветеринарном центре Севастополя развернут пункт приема птиц, пострадавших от мазута. Сегодня в него доставлены три птицы. Продолжается мониторинг побережья и ситуации, отметил губернатор. При обнаружении мазута или птицы в нефтепродуктах следует звонить на номер 112, отметил он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазута
 
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